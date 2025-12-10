Dialogue avec les paysans sur l'innovation et la transformation numérique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 10 décembre à Hanoï, le 7 e Dialogue avec les agriculteurs placé sous le thème de l'application des sciences et technologies, de l'innovation et de la transformation numérique.

Photo: VNA/CVN

Quatrième rencontre de ce genre organisée au cours de ce mandat, elle a réuni plus de 1.900 délégués présents au siège du gouvernement et en ligne depuis 34 villes et provinces du pays. L'événement visait à concrétiser la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW sur le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique, et de la Résolution n° 68-NQ/TW concernant le développement de l'économie privée dans le nouveau contexte.

Cinq axes majeurs

Luong Quoc Doan, président de l'Association des agriculteurs du Vietnam, a indiqué avoir recueilli plus de 5.000 avis, propositions et recommandations émanant des paysans, des entreprises et des coopératives avant la tenue de cette rencontre. Ces opinions, transmises au gouvernement, se concentrent sur cinq axes majeurs nécessitant une intervention de l'État : les mécanismes et politiques favorisant la coopération, le transfert technologique dans la production, la récolte, la conservation et la transformation agricoles ; le soutien à la formation et à la transition numérique pour les paysans ; les politiques de crédit, d'allègement fiscal ; le contrôle rigoureux de la qualité et des prix des intrants agricoles ; ainsi que l'investissement dans les infrastructures rurales et le développement des marques pour les filières clés, etc.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors du dialogue, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que cette rencontre avait pour but non seulement de passer en revue les résultats des quatre dialogues précédents, de concrétiser les Résolutions n° 57-NQ/TW et n° 68-NQ/TW, mais aussi d'évaluer la situation et la reconstruction après les récentes catastrophes naturelles.

Retraçant les 40 années du Renouveau (Dôi moi), il a réaffirmé le rôle particulièrement important, de "pilier économique" de l'agriculture, des paysans et des zones rurales, facteur essentiel de stabilité politique, de l’ordre et de sécurité sociale et de contrôle de l'inflation, permettant au Vietnam de s'affirmer sur la scène internationale et de viser le statut de pays développé à revenu élevé d'ici 2045 grâce à la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Dans l’esprit "Solidarité pour la force, coopération pour le bénéfice mutuel, dialogue pour la confiance", le Premier ministre a encouragé des échanges francs, démocratiques, substantiels et efficaces afin d'apporter des solutions concrètes aux défis du secteur.

Au cours de la séance, les agriculteurs et représentants de coopératives ont eu l'opportunité de discuter, directement avec le chef du gouvernement ainsi que les dirigeants des ministères, secteurs et localités, de leurs préoccupations, permettant ainsi aux autorités de prendre note des difficultés du terrain afin d'élaborer les mécanismes politiques adéquats pour y remédier.

VNA/CVN