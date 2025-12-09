Hô Chi Minh-Ville célèbrera 2026 avec quatre points de tirs de feux d'artifice

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville organise un programme festif pour le Nouvel An 2026, qui culminera par des feux d'artifice artistique de 0h00 à 0h15 le 1ᵉʳ janvier.

Trois spectacles pyrotechniques de grande hauteur sont prévus : à l'entrée du tunnel de la rivière Saïgon (quartier d'An Khanh), dans le centre urbain de la nouvelle ville (quartier de Binh Duong) et sur la place Tam Thang (quartier de Vung Tàu). Un tir de faible hauteur sera également réalisé au parc culturel Dâm Sen (quartier Binh Thoi). Le financement sera assuré par des fonds privés.

La ville proposera par ailleurs de nombreux événements culturels : le programme de "Countdown" le 31 décembre sur la rue piétonne Nguyên Huê et ses environs, l'événement "Réveiller l'aube 2025" sur la place Tam Thang, ainsi qu'une fête de la gastronomie du 27 décembre 2025 au 1ᵉʳ janvier 2026 à Bai Sau (quartier de Vung Tàu).

Plusieurs arrondissements et communes organiseront également des spectacles du Nouvel An. Les principaux axes de circulation seront illuminés, et les bâtiments publics déploieront leurs systèmes d'éclairage décoratif pour célébrer la nouvelle année.

