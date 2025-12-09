Vietnam - Allemagne : renforcement de la coopération en ressources humaines

Le 8 décembre à Erfurt, dans le Land de Thuringe (Allemagne), une délégation du ministère vietnamien de l’Intérieur, conduite par son vice-ministre Vu Chiên Thang, s’est entretenue avec le ministre-président de Thuringe, Mario Voigt, et des responsables locaux au sujet de la coopération en matière de main-d’œuvre et de développement des ressources humaines.

>> Le Vietnam promeut son commerce d'épices au salon international Anuga 2025

>> Réunion du Comité mixte Vietnam - Allemagne sur la coopération économique

>> Le «Vietnam Dialogue 2025» dynamise la coopération économique Vietnam - Allemagne - Europe

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre marquant le 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne, le vice-ministre Vu Chiên Thang a souligné la complémentarité entre la main-d’œuvre jeune et qualifiée du Vietnam et les besoins croissants de l’Allemagne, confrontée au vieillissement démographique.

Les deux parties ont échangé sur les mécanismes et politiques visant à promouvoir l’envoi de travailleurs vietnamiens au Land de Thuringe. Les discussions se sont concentrées sur la garantie d’un processus de recrutement transparent, équitable, éthique et conforme aux législations des deux pays. Les dirigeants des deux parties ont également partagé une position commune quant à la protection des droits et intérêts légitimes des travailleurs.

Des représentants du Land de Thuringe, d’agences spécialisées dans l’économie, l’agriculture et le développement rural, de la Chambre de commerce et d’industrie (IHK) de Thuringe du Sud et ceux de l’Association des entreprises allemandes en Asie-Pacifique (AWO) à Thuringe, ont également présenté les besoins actuels et les projets visant à attirer des ressources humaines dans les domaines de l’agriculture, des soins infirmiers et de l’ingénierie.

Auparavant, la délégation vietnamienne avait visité la maison de retraite John F. Kennedy de la société Vivantes à Berlin, où travaillent 18 employés vietnamiens.

Le directeur du Centre de la main-d’œuvre à l’étranger (COLAB), Dang Huy Hông, a rapporté les résultats positifs de la coopération avec Vivantes, indiquant que leur 2e phase de coopération finance la formation linguistique et offre une rémunération attractive, pouvant atteindre 4.078 euros par mois après qualification complète.

Appréciant le modèle de la maison de retraite John F. Kennedy dans les services de soins aux personnes âgées, le vice-ministre Vu Chiên Thang a exprimé le souhait d’étudier son modèle de fonctionnement et de soins afin de l’appliquer au Vietnam dans les temps à venir. La délégation du ministère de l’Intérieur a proposé que la maison de retraite John F. Kennedy partage son expérience en matière de formation des personnels soignants, de gestion et des conditions essentielles nécessaires au fonctionnement d’un établissement gériatrique.

VNA/CVN