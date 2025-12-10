Le Premier ministre ordonne la reconstruction urgente des logements détruits par les inondations

Le Bureau du gouvernement vient de publier l’annonce n°679/TB-VPCP datée du 9 décembre 2025 transmettant les conclusions du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion sur la "Campagne Quang Trung", une opération éclair visant la reconstruction des habitations dévastées par les récentes catastrophes naturelles.

Selon l'annonce, le Premier ministre, au nom du secrétaire général Tô Lâm et des dirigeants du Parti et de l'État, a salué les efforts de l'autorité locale, de l'armée, de la police et des organisations de masse dans le règlement des conséquences des catastrophes naturelles. Il a estimé la réactivité de la province de Gia Lai où 971 des 1.635 maisons totalement détruites étaient en cours de reconstruction et 34 627 habitations endommagées, en réparation et aussi critiqué Quang Tri pour son retard dans l’exécution de ses missions.

Photo : VNA/CVN

Affirmant que cette mission constituait un « ordre venant du cœur » et non une simple tâche administrative, le chef du gouvernement a exigé une victoire éclatante pour ramener le bonheur au sein de la population. Les délais fixés sont stricts avec l'achèvement des réparations qui est fixé au 31 décembre 2025, tandis que la reconstruction et le relogement pour tous les foyers ayant perdu leurs maisons doivent être terminés avant le 31 janvier 2026. Pour garantir ces résultats, les secrétaires des comités du Parti et les présidents des Comités populaires doivent superviser directement les travaux et envoyer leurs rapports de situation au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement chaque samedi avant 15h00.

Le Premier ministre a ordonné au ministère des Finances de préparer les ressources nécessaires, tout en encourageant la mobilisation de fonds privés. Une coordination interministérielle et nationale est mise en place : les ministères de la Défense et de la Police sont priés de déployer le maximum de renforts, tandis que le ministère de la Construction fournira les modèles de conception. Parallèlement, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et les grandes entreprises d'État sont mobilisées pour soutenir les sinistrés.

Enfin, pour assurer l'intégrité et la transparence de la campagne, l'Inspection gouvernementale mènera des contrôles inopinés afin de lutter contre le gaspillage et la corruption. Des réunions de suivi seront organisées toutes les deux semaines pour identifier et résoudre sans délai les obstacles éventuels.

VNA/CVN