Le Vietnam concrétise ses engagements en matière de protection des droits humains

À l'occasion du 77 e anniversaire de la Journée des droits de l'homme (10 décembre 1948 - 10 décembre 2025), le Vietnam réaffirme avec vigueur ses engagements en matière de protection des libertés fondamentales, plaçant cette année la dignité humaine au cœur des défis de l'ère numérique.

Sous le thème onusien "Droits humains, nos essentiels de tous les jours", le pays marque cette célébration par deux jalons diplomatiques majeurs : l'accueil de la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, dite "Convention de Hanoï", et sa réélection au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2026-2028 avec un taux de confiance exceptionnellement élevé.

Ces succès diplomatiques s'appuient sur des résultats socio-économiques tangibles, traduisant la volonté de l'État de ne laisser personne de côté. Selon le Rapport sur le développement humain (HDR) 2025, le Vietnam se maintient dans le groupe des pays à développement humain élevé, avec un indice (IDH) atteignant 0,766 en 2023, le classant au 93e rang sur 193 nations. En plus de trois décennies, cet indice a progressé de 53,5 %, reflétant une amélioration constante des systèmes de santé, d'éducation et des revenus. Dans le domaine de la protection de l'enfance, 35 ans après être devenu le premier pays d'Asie à ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), le Vietnam a vu le taux de mortalité des moins de 5 ans chuter drastiquement à 16,9‰ en 2024.

Pour le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang, la réélection du Vietnam au Conseil des droits de l'homme, avec le plus grand nombre de voix au sein du groupe Asie-Pacifique, constitue la reconnaissance internationale la plus éloquente de ces politiques centrées sur l'humain.

Cependant, l'espace de protection des droits s'étend désormais du monde réel à la sphère virtuelle. Avec 78,8% de la population connectée à Internet et un rang de 12e mondial pour l'utilisation des réseaux sociaux, le Vietnam fait face à des défis juridiques et éthiques inédits. Le Professeur associé Tuong Duy Kiên, de l'Académie politique nationale Hô Chi Minh, souligne que la frontière entre vie privée et publique s'estompe, les données personnelles étant exposées sans limite.

Convention de Hanoï

La sécurité en ligne, en particulier celle des enfants, est devenue une préoccupation urgente. En 2024, le Département de la cybersécurité (A05, ministère de la Sécurité publique) a recensé 381 cas d'abus sur mineurs en ligne, tandis que les contenus abusifs générés par l'IA explosent au niveau mondial. Face à ces menaces, le gouvernement a consolidé son arsenal juridique via la Décision 1172/QD-TTg du 17 juin 2025, approuvant un plan global pour mettre en œuvre les recommandations de l'Examen périodique universel (EPU) cycle IV. Ce plan priorise la protection des groupes vulnérables dans l'environnement numérique, complété par des initiatives comme la campagne "Pas tout seul" (Không một mình) pour protéger les jeunes internautes.

Sur la scène internationale, la "Convention de Hanoï" est saluée comme un document historique car il s'agit du premier instrument juridique mondial de l'ONU contre la cybercriminalité. Le président Luong Cuong a rappelé à cette occasion que la technologie doit servir la vie humaine et le développement inclusif.

Fort de cette vision, pour son mandat 2026-2028 au Conseil des droits de l'homme, le Vietnam a identifié la garantie des droits dans le contexte du changement climatique et de la transformation numérique comme des priorités stratégiques. Comme l'a souligné Kanni Wignaraja du PNUD, le capital humain demeure l'atout le plus précieux du Vietnam, et sa protection dans l'ère numérique est désormais une mission vitale pour le développement durable du pays.

