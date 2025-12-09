L’Association nationale de cybersécurité crée un rempart à Hô Chi Minh-Ville

Face à la sophistication croissante des cyberattaques et à la recrudescence des fraudes en ligne de haute technologie, l’Association nationale de cybersécurité (ANC) a inauguré officiellement le 8 décembre après-midi son antenne méridionale à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie de lancement, le général de brigade Lê Xuân Minh, directeur du Département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité (A05) du ministère de la Police, a souligné que si le Vietnam a réalisé des progrès considérables en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique, les cyber-risques ont connu une forte augmentation, affectant directement la sécurité nationale et l’ordre social.

Il a précisé que Hô Chi Minh-Ville, principal pôle économique, financier, commercial et technologique du Vietnam, abrite des infrastructures numériques critiques, des entreprises technologiques, des instituts de recherche et une importante communauté d’utilisateurs d’Internet. La ville est également un foyer de cybermenaces, notamment les campagnes d’hameçonnage, le vol de données, les intrusions dans les systèmes et l’usurpation d’identité par intelligence artificielle.

La création l’antenne méridionale, organisée conjointement par l’Agence nationale de cybersécurité et le Département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité, est donc à la fois stratégique et urgente, a déclaré M. Minh.

Le général de division Nguyên Minh Chinh, vice-président de la NCA, a affirmé que cette nouvelle entité répond à des besoins pressants en matière de cybersécurité et revêt une importance capitale à long terme pour le développement socio-économique du pays.

La région Sud joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la résolution N°57 du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale.

L’antenne méridionale ambitionne de devenir un organe de coordination pour les questions de cybersécurité, le développement des compétences, la sensibilisation et le renforcement des capacités de défense numérique dans toute la région, contribuant ainsi à la croissance sûre et durable de l’économie numérique vietnamienne, a-t-il déclaré.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a souligné que la ville entre dans une nouvelle phase de développement, portée par la science, la technologie et la transformation numérique - la voie la plus rapide et la plus efficace vers une croissance durable.

Une cybersécurité robuste est essentielle pour protéger les actifs numériques, garantir la souveraineté nationale dans le cyberespace et instaurer la confiance du public dans les services numériques, a-t-il affirmé.

La mégapole du Sud accélère ses investissements dans les infrastructures numériques, attire d’importants investisseurs dans les centres de données et appelle à un renforcement des cadres juridiques pour protéger les systèmes d’information et les services publics essentiels. Elle encourage également le développement de produits de cybersécurité nationaux afin de renforcer l’autonomie technologique.

Couvrant les localités de Dà Nang à Cà Mau, cette antenne sera dirigée par le général de brigade Lê Minh Manh, ancien directeur adjoint de l’A05. Dans les prochains mois, elle intensifiera les campagnes de sensibilisation du public, déploiera des initiatives pour une citoyenneté numérique responsable, développera des outils de cybersécurité, organisera des formations et des exercices, favorisera la coopération entre les universités et les entreprises, et œuvrera à la création d’un centre de formation et de réponse aux incidents de cybersécurité dans la région Sud.

Une équipe d’intervention rapide disponible 24h/24 et 7j/7 ainsi que des mécanismes d’analyse des logiciels malveillants et de partage des données sur les menaces sont également prévus.

VNA/CVN