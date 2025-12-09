Hô Chi Minh-Ville prévoit d’achever trois lignes de métro d’ici 2030

Les autorités municipales ont annoncé que Hô Chi Minh-Ville ambitionne d’achever trois lignes de métro urbain majeures d’ici 2030 afin d’améliorer la connectivité régionale et de relier les aéroports internationaux de Tân Son Nhât et de Long Thành.

>> Deux lignes de métro à Hanoï transportent près de 75.000 passagers durant le Têt

>> Les infrastructures de transport modernes font entrer HCM-Ville dans une nouvelle ère

>> Hô Chi Minh-Ville : cap sur l'achèvement de trois lignes de métro majeures avant 2030

Photo : VNA/CVN

Lors d’une conférence de presse sur les performances socio-économiques de la ville, la semaine dernière, Nguyên Kiên Giang, directeur adjoint de la Division de l’entretien et de l’exploitation des infrastructures de transport rattachée au Département de la construction, a souligné l’importance stratégique de ces nouvelles liaisons.

Les responsables municipaux ont récemment soumis des propositions au Premier ministre et au vice-Premier ministre Trân Hông Hà, demandant l’accélération des travaux des deux tronçons de la ligne 2 du métro - Tham Luong-Bên Thành et Bên Thành-Thu Thiêm - ainsi que du projet de train urbain Thu Thiêm-Long Thành, qu’ils considèrent comme les plus prometteurs pour une mise en œuvre rapide.

Ces propositions prévoient également la poursuite des investissements dans la ligne 6 du métro afin de renforcer la connectivité entre les deux aéroports.

Fin octobre 2025, le Premier ministre a promulgué la décision N°2404, approuvant les ajustements apportés au plan national de développement ferroviaire pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050. Conformément à ce plan actualisé, la ligne Thu Thiêm-Long Thành sera reclassée en tant que ligne ferroviaire urbaine et intégrée à la planification provinciale par Hô Chi Minh-Ville et la province de Dông Nai.

Trois axes majeurs

Nguyên Kiên Giang a indiqué que la ville a identifié les projets de transport prioritaires qui seront mis en œuvre entre 2026 et 2030, en privilégiant les développements qui renforcent les liaisons interrégionales et étendent la zone métropolitaine, conformément à la stratégie de croissance de la ville.

D’ici 2030, la ville prévoit d’achever trois axes majeurs : le tronçon Tham Luong-Bên Thành de la ligne 2 du métro, le tronçon Bên Thành-Thu Thiêm et le chemin de fer urbain Thu Thiêm-Long Thành - tous destinés à renforcer la connectivité d’aéroport à aéroport.

Photo : VNA/CVN

Pour le tronçon Bên Thành-Tham Luong de la ligne 2 du métro, les autorités municipales ont chargé les organismes spécialisés et les investisseurs d’accélérer les procédures d’évaluation et d’approbation afin de démarrer les travaux avant le 19 janvier 2026, date marquant le XIVe Congrès national du Parti.

Concernant les tronçons Bên Thành-Thu Thiêm et Thu Thiêm-Long Thành, le Département des finances conseille le Comité populaire sur les options d’investissement, notamment un partenariat public-privé (PPP) sous contrat avec BT. La ville se prépare également à intégrer le projet à la liste des travaux relevant de la résolution 188/2025 et vise à démarrer les travaux au plus tôt afin que les lignes soient opérationnelles d’ici 2030.

Les défis restent importants, a souligné Nguyên Kiên Giang, notamment en matière de défrichement, de financement, de transfert de technologie et de développement des industries ferroviaires locales. Les tracés traversent des communes centrales et densément peuplées, où les travaux pourraient impacter les immeubles de grande hauteur existants et les infrastructures techniques essentielles.

Pour les lignes de métro souterraines, la complexité des exigences techniques et les coûts d’investissement élevés pourraient retarder les progrès si les procédures juridiques et les mécanismes de financement ne sont pas pleinement harmonisés.

Transports en commun

Le développement axé sur les transports en commun (TOD) nécessitera également une étroite coordination entre les autorités d’urbanisme, de transport et financières, ainsi que les investisseurs privés, afin de garantir un développement synchronisé le long des axes du métro. "Il s’agit d’un nouveau modèle pour la ville, qui tire des enseignements des exemples internationaux tout en expérimentant sa propre approche", a indiqué le responsable.

Pour accélérer les progrès, Hô Chi Minh-Ville prévoit de tirer pleinement parti de son pouvoir discrétionnaire en matière de politiques publiques, conféré par la résolution 188 et la loi sur les chemins de fer, afin de rationaliser la préparation des investissements et l’exécution des projets.

Photo : VNA/CVN

La ville révise et actualise actuellement les plans d’aménagement urbain autour des gares et des dépôts afin de favoriser le développement axé sur le TOD, notamment le long des lignes de métro 1 (Bên Thành-Suôi Tiên) et 2 (Bên Thành-Tham Luong).

Par ailleurs, la ville a finalisé un plan de mobilisation de capitaux pour le réseau ferroviaire urbain, lancé des programmes de formation pour renforcer les ressources humaines du secteur ferroviaire et examine ses réserves foncières afin de soumettre au Conseil populaire une liste de terrains disponibles pour les projets de transport en commun.

Des plans de relogement sont également en cours d’élaboration pour faciliter l’acquisition de terrains en vue des grands travaux de transport.

"Grâce à ces mesures, la ville est convaincue que les délais des projets pourront être considérablement raccourcis, garantissant ainsi leur progression et leur qualité, tout en construisant un système de transport public moderne qui relie efficacement le centre-ville aux régions environnantes et répond aux besoins de mobilité des habitants", a déclaré Nguyên Kiên Giang.

VNA/CVN