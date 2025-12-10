Cà Mau

Planter 62.000 arbres pour réduire les dommages causés par les intempéries

Au cours des trois derniers mois, le Centre de conservation de la nature Gaia a planté près de 62.000 grands arbres dans six forêts amont à travers le pays, tout en ouvrant un nouveau site de reboisement dans la forêt de protection côtière de Biển Tây (province de Cà Mau, dans le Sud).

Cette initiative vise à restaurer les forêts spéciales et les forêts de protection - véritables boucliers naturels permettant de réduire les dégâts causés par les catastrophes naturelles et les inondations au Vietnam. Le programme bénéficie de l’accompagnement de 11 entreprises ainsi que de plus de 300 particuliers et groupes communautaires.

Dégâts importants

En 2025, le Vietnam a été frappé par 19 tempêtes et dépressions tropicales, touchant l’ensemble des trois régions du pays. Les tempêtes Kajiki, Ragasa, Bualoi, Matmo et Kalmaegi ont été marquées par leur vitesse de déplacement élevée, leur intensité importante et leur trajectoire atypique : au début de la saison, elles ont frappé le Centre, puis, en fin d’année, se sont dirigées vers le Nord. Des pluies extrêmes ont provoqué des crues historiques sur 13 cours d’eau, entraînant des inondations et des glissements de terrain, avec des pertes économiques estimées à plusieurs milliers de milliards de dôngs.

Selon les experts, la violence des catastrophes cette année résulte de la combinaison du phénomène La Niña et du changement climatique, qui accentuent les épisodes de pluies record et de tempêtes puissantes. À cela s’ajoute la dégradation du couvert végétal, qui accélère le ruissellement des eaux de pluie et accroît le risque de crues soudaines et de glissements de terrain. Des phénomènes autrefois considérés comme "rares" tendent désormais à se répéter, avec une fréquence et une intensité en hausse.

Reboisement

Dans le contexte mondial où l’objectif est de maintenir la hausse des températures sous 1,5°C, la protection et la restauration des forêts apparaissent comme l’une des solutions les plus efficaces. Au Vietnam, les localités accélèrent la mise en œuvre du Programme de plantation d’un milliard d’arbres pour la période 2020-2025.

«Les catastrophes naturelles nous rappellent combien l’être humain reste petit face à la nature. Les forêts permettent à l’eau de pluie de s’infiltrer progressivement dans le sol, réduisant le ruissellement et limitant les inondations. Les racines stabilisent les sols et préviennent les glissements. Là où les forêts disparaissent, les risques augmentent considérablement. Planter des arbres constitue donc une solution durable pour protéger non seulement le Centre du Vietnam, mais l’ensemble du pays», souligne Dô Thi Thanh Huyên, directrice du Centre Gaia, en rappelant le rôle essentiel des forêts.

Elle ajoute que la forêt apporte également des bénéfices importants en termes de biodiversité, de marché carbone, de tourisme écologique et de moyens de subsistance pour les communautés locales.

À partir de la fin de l’année 2025, avec le soutien d’entreprises telles que The A List, MCredit, CNG, UOB Vietnam, Hirdaramani Vietnam - FGL, NOOZ, Phenikaa, ainsi que de nombreux artistes, Gaia a mené des activités de plantation dans plusieurs sites : Parc national de Cúc Phương, Xuân Liên (Thanh Hóa), Phong Điền (Huê), Tà Kóu (Bình Thuận), U Minh Hạ, digues de Biển Tây (Cà Mau) et ferme de Mùa Xuân (Hậu Giang).

En novembre, la plantation de mangroves à Biển Tây a contribué à renforcer la ceinture verte de protection côtière, à limiter l’érosion, tout en créant un habitat favorable au développement des larves de ressources halieutiques, soutenant ainsi les moyens de subsistance et ouvrant des perspectives de tourisme écologique.

Après la plantation, Gaia assure l'entretien et le suivi des forêts pendant 2 à 6 ans et publie chaque année des rapports transparents destinés aux partenaires et mécènes. Le Centre organise également des excursions et des activités de sensibilisation afin d’encourager la participation de la communauté à la protection des forêts.

Dans les mois à venir, Gaia procédera à la réception de plusieurs zones reboisées à Đồng Nai, Cúc Phương, Xuân Liên et Bến En, et continuera d’élargir ses projets dans de nouvelles forêts amont. Gaia espère poursuivre la mobilisation des entreprises et des citoyens afin de bâtir un Vietnam plus vert, plus sûr et plus résilient face au changement climatique.

Truong Giang/CVN