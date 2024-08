Le président de l'AN demande de garantir les délais fixés de l'aéroport international de Long Thành

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné l'importance stratégique du projet de construction de l'aéroport international de Long Thành pour le développement socio-économique, la sécurité et la défense de la province de Đồng Nai, de la Zone économique clé du Sud et du pays en général.

Le projet devrait créer des emplois pour environ 200 000 travailleurs et devenir l'un des centres de transport aérien moderne de la région, a souligné le président de l'AN, Trân Thanh Mân, lors d'une visite sur le terrain du projet, le 8 août à Đồng Nai.

Photo : VNA/CVN

Le président a félicité l'organisation du Parti, les autorités et la population de Đồng Nai pour leur travail d'indemnisation, de réinstallation et de récupération des terres. À ce jour, 100% des 2.532 ha de la première phase du projet ont été libérés.

Il a également loué le ministère des Transports, la Commission pour la gestion du capital d'État dans les entreprises et les unités concernées pour avoir accéléré la mise en œuvre du projet.

Soulignant que la première phase devrait débuter à la mi-2026, Trân Thanh Mân a demandé à la province de Đồng Nai de se coordonner étroitement avec les ministères et les secteurs pour examiner l'indemnisation, la réinstallation et la récupération des terres ; d'investir et de compléter les infrastructures de base dans les zones de réinstallation ; et de prêter attention à la formation professionnelle et à la création de moyens de subsistance stables pour les habitants.

L'investisseur et les unités de construction doivent régulièrement examiner et mettre à jour l'avancement des projets composants, assurant la coordination et la synchronisation avec des projets d'infrastructures de transport interprovincial et interrégional.

Tran Thanh Man a demandé au ministère des Transports et à la Commission pour la gestion du capital d'État dans les entreprises de surveiller, d'inspecter et de diriger régulièrement le projet afin de garantir le délai fixé et l'avancement des travaux, tout en assurant la qualité.

Auparavant, Trân Thanh Mân avait visité et offert des cadeaux aux ménages de la zone de réinstallation de Lôc An - Binh Son ; et remis des cadeaux aux unités de construction du projet d'investissement et de construction de l'aéroport international de Long Thành.

VNA/CVN