Vietnam - Russie : conversation téléphonique entre Tô Lâm et Vladimir Poutine

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant russe a félicité Tô Lâm pour son élection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV et a exprimé sa confiance qu'il dirigera le Parti, l'État et le peuple vietnamiens vers de plus grands succès dans le processus de construction du Parti et de développement du pays de plus en plus prospère et fort.

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a sincèrement remercié le président Vladimir Poutine et les dirigeants de la Fédération de Russie pour avoir adressé des lettres de condoléances et envoyé une délégation pour assister aux funérailles nationales du défunt secrétaire général Nguyên Phu Trong, soulignant avec force et profondeur le haut niveau de relations entre les deux pays et l'affection particulière du président Vladimir Poutine et des dirigeants russes pour le défunt secrétaire général Nguyên Phu Trong, ainsi que pour le Parti, l'État et le peuple du Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a remercié le président Vladimir Poutine pour avoir envoyé une lettre de félicitations et effectuer une conversation téléphonique à l'occasion de son élection au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Il a affirmé que le Vietnam était déterminé à mettre en œuvre une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures.

En particulier, a-t-il souligné, le pays attache de l'importance à la consolidation et au développement du partenariat stratégique global avec la Russie, le considérant comme une priorité de sa politique étrangère.

Il s'est dit convaincu que les relations entre les deux pays se développeraient constamment, apportant des avantages pratiques aux deux peuples et contribuant à la paix et au développement dans la région et dans le monde.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant au développement fructueux des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'énergie, du pétrole et du gaz et du commerce.

Ils se sont également mis d'accord sur des grandes orientations dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale.

Le président Vladimir Poutine se réjouit d'accueillir le secrétaire général et le président Tô Lâm lors de sa visite en Russie.

VNA/CVN