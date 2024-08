Le président américain Joe Biden félicite le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm

Le président Joe Biden a écrit : "Je voudrais féliciter le président Tô Lâm à l’occasion de son élection au poste de secrétaire général du CC du PCV. Il y a près d'un an, le Vietnam et les États-Unis ont établi un partenariat stratégique intégral, marquant une nouvelle ère dans la coopération vigoureuse entre les deux pays. La vice-présidente Harris et moi-même, nous sommes impatients de travailler avec le secrétaire général du Parti Tô Lâm pour continuer à promouvoir ce processus historique, contribuant ainsi à soutenir un Vietnam fort, indépendant, prospère et résilient".



En septembre 2023, à l'occasion de la visite d'État du président américain Joe Biden au Vietnam, les deux parties ont adopté une Déclaration commune élevant les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable.

