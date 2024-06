Les contributions et le prestige des Casques bleus vietnamiens

Depuis leur engagement dans les opérations onusiennes, les Casques bleus vietnamiens sont toujours restés unis, proactifs et créatifs en déployant des efforts incessants pour remplir avec brio leurs missions. Et ce pour une entreprise humanitaire chargée de sens : le maintien de la paix.

>> Une décennie d’engagement vietnamien dans les opérations de maintien de la paix

Photo : VNA/CVN

Mettant en pratique la Résolution onusienne 1325 (adoptée le 31 octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations unies) qui concerne le droit des femmes, la paix et la sécurité, ces dix dernières années, le Vietnam a envoyé une centaine de femmes militaires aux opérations de maintien de la paix (OMP). D’une part celles qui y participent individuellement et indépendamment, d’autres part des membres de l’Hôpital de campagne de niveau 2 et de l’équipe du génie. À noter que les soldats du génie de maintien de la paix des autres pays ne comptent pas de femmes.

Cela avait été très apprécié et reconnu par l’ONU qui a ensuite invité le dirigeant du ministère vietnamien de la Défense à co-présider, avec le représentant de l’ONU, la Conférence internationale sur l’engagement des femmes dans les OMP des Nations unies, organisée en novembre 2022 au Vietnam.

La “diplomatie verte”

En octobre 2018, le Vietnam a mobilisé pour la première fois une unité pour participer aux OMP en déployant l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°1, dans le cadre de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) à Bentiu (capitale de l’État d’Unité). Parmi les 63 officiers, médecins et infirmiers, on comptait dix femmes, soit près de 16%, un taux supérieur aux attentes de l’ONU.

Photo : CTV/CVN

Le sous-colonel Bùi Ðuc Thành, actuellement directeur adjoint de l’Hôpital militaire 175, qui était à l’époque lieutenant-colonel et directeur de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°1, se rappelle : “Au Soudan du Sud, les conditions climatiques étaient très rigoureuses, avec une chaleur intense, des inondations et de la boue lors de la saison des pluies. Pendant les trois premiers mois, nous avons dû vivre et travailler sous des tentes. Mais plus la situation était difficile, plus l’esprit de solidarité et de partage était fort”.

Le “style unique” de son travail de sensibilisation auprès des masses a porté ses fruits. Tous les week-ends, ses cadres et son personnel ont prodigué des cours d’alphabétisation, offert des livres, des cahiers, des magazines de coloriages de drapeaux rouges à l’étoile jaune ou de l’effigie du Président Hô Chi Minh et du Général Vo Nguyên Giáp. Ces derniers ont fait bonne impression aux enfants du Soudan du Sud.

Cet hôpital a également noué de très bonnes relations avec la mission à Bentiu constituée de 3.000 employés. “Hormis des examens et traitements médicaux, nous appliquons également la +diplomatie verte+, en offrant des gourdes, des courgettes, des liserons d’eau aux cadres et employés à Bentiu. Les gens ont félicité l’hôpital d’avoir créé un espace vert dans un périmètre si aride”, confie M. Thành.

À la fin de son mandat, l’Hôpital de campagne N°1 de niveau 2 est revenu au pays et les Hôpitaux de campagne N°2, N°3, N°4 et N°5 de niveau 2 l’ont par la suite remplacé.

Photo : VNA/CVN

L’Hôpital de campagne N°4 de niveau 2 a terminé sa mission et est rentré au Vietnam en juillet 2023. Lors de sa participation aux OMP au Soudan du Sud, l’unité a traité 1.486 patients dont 1.431 examens ambulatoires, 37 examens hospitaliers, huit opérations de chirurgie majeure et dix de chirurgie légère.

Elle a également effectué neuf transports sanitaires aéroportés, et soigné 150 malades avec des techniques de médecine traditionnelle et de physiothérapie.

Tous les patients sont guéris et sont satisfaits. L’hôpital a reçu de nombreux compliments pour son professionnalisme, son sens des responsabilités, son attitude et sa capacité professionnelle.

La voie de la victoire

En 2022, l’équipe du génie du Vietnam a dépassé pour la première fois cinq pays candidats sélectionnés par les Nations unies pour le déploiement dans le cadre de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA).

Le 15 août 2023, le Département de maintien de la paix du Vietnam a accueilli le retour de l’équipe du génie No1 qui avait accompli avec succès sa mission.

Cette équipe a achevé des tâches assignées par l’ONU et le ministère de la Défense telles que le renouvellement, la modernisation et la réparation des principales voies de circulation sur une longueur totale de près de 70 km et l’ouverture de 15 nouveaux itinéraires de patrouille afin d’assurer la sécurité et la sûreté à travers 303 km de forêt.

En plus des tâches assignées, l’équipe du génie No1 a efficacement participé aux activités humanitaires comme la coordination avec les unités d’infanterie du Pakistan pour organiser la consultation et le traitement de maladies, la fourniture gratuite de médicaments et de cadeaux à 168 femmes et enfants autochtones.

Poursuivant les succès de l’équipe du génie No1, la 2e équipe continue sa mission de maintien de la paix à Abiyé.

La participation vietnamienne aux OMP marque une étape importante dans son processus d’intégration internationale et de coopération avec les Nations unies.

Bien que le Vietnam y fait adhéré plus tard que de nombreux autres pays, il est très apprécié par l’ONU et la communauté internationale pour son engagement politique et ses contributions à la mission commune sur le long terme. La proactivité et la positivité des acteurs vietnamiens dans le processus de participation ainsi que leurs capacités professionnelles ont renforcé les contributions et le prestige des Casques bleus vietnamiens.

Mai Huong/CVN