Le VITM Hanoï 2025 mettra en lumière les destinations vertes

Le Vietnam International Travel Mart (VITM) annuel accueillera 450 stands et accueillera 60 agences de promotion touristique nationales et internationales, huit compagnies aériennes, 16 pays et territoires, ainsi que plus de 600 entreprises, a annoncé mardi 25 mars l’Association du tourisme du Vietnam lors d’une conférence de presse.

Photo : VNA/CVN

L’événement de cette année, intitulé "Développer des destinations vertes, dynamiser le tourisme vietnamien", se tiendra du 10 au 13 avril au Centre international des expositions ICE de Hanoï, au Palais de l’amitié culturelle, au 91 Trân Hung Dao, à Hanoï.

L’accent sera mis en particulier sur la promotion de l’objectif de développement du tourisme vietnamien vers une croissance durable et verte.

Lors de la conférence de presse, Cao Thi Ngoc Lan, vice-présidente de l’Association du tourisme du Vietnam (VITA), a déclaré que l’organisation s’appuierait sur le salon VITM Hà Nội 2024, dont le thème était "Le tourisme du Vietnam se met au vert pour un développement durable".

Ce salon a marqué une nouvelle tendance dans le tourisme vietnamien : le développement d’un tourisme responsable, axé sur la préservation de l’environnement et le développement durable.

"Dans la continuité, lors du salon 2025, la VITM présentera les destinations vertes typiques du Vietnam, ainsi que des produits touristiques verts attrayants et diversifiés, afin d’attirer les entreprises et les visiteurs", a déclaré Mme Lan.

Au salon VITM Hanoï 2025, les visiteurs vivront de nombreuses expériences passionnantes grâce à des programmes promotionnels incluant des circuits, des billets d’avion, des chambres d’hôtel, des produits locaux OCOP et de nombreuses destinations attrayantes à travers le pays.

À ce jour, plus de 1.200 rendez-vous ont été pris via le système VITM.

Lors du salon, la VITA aménagera un espace présentant certaines des réalisations du programme de transformation numérique, notamment l’introduction d’applications de l’intelligence artificielle (IA) et de la robotique dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et des services.

Concernant la promotion du tourisme, le salon proposera de nombreuses rencontres interentreprises (B2B) et interentreprises (B2C), ainsi que diverses activités de promotion touristique nationales et internationales, présentant des produits, des destinations, des offres promotionnelles, les nouvelles technologies et tendances touristiques, ainsi que des programmes et événements touristiques nationaux et internationaux.

Dans le cadre du salon, un forum intitulé "Développer des destinations vertes, dynamiser le tourisme vietnamien" se tiendra le 11 avril. Il devrait accueillir 300 délégués, dont des représentants d’agences gouvernementales, des experts du tourisme vietnamiens et étrangers, des chefs d’entreprise, des agences de gestion de destinations et des agences de presse. Les délégués échangeront et discuteront des idées concernant le développement des destinations touristiques vertes, la mise en œuvre d’initiatives visant à développer le marché des modèles économiques du tourisme vert, et la promotion de la transformation numérique pour stimuler le développement du tourisme au Vietnam en général, et du tourisme vert en particulier.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie de remise des prix "Entreprises et individus du tourisme vietnamien de 2024" est également une activité régulière de la VITA, récompensant les entreprises et individus exemplaires du secteur touristique pour leurs réalisations exceptionnelles et leurs contributions positives. La cérémonie, qui couvrira des domaines tels que l’hébergement, les voyages et les services touristiques, est prévue dans l’après-midi du 10 avril.

Lors du salon, de nombreuses localités, destinations et entreprises organiseront leurs propres activités de promotion touristique, telles que la conférence "Promouvoir et promouvoir le tourisme de Quang Nam", la conférence de promotion touristique de la province de Bac Giang sur le thème "Bac Giang – Une destination verte du tourisme vietnamien" et la présentation de l’exposition ITE 2025 à Hô Chi Minh-Ville. Les visiteurs pourront assister aux performances artistiques du VITM, toujours vibrantes et colorées, avec des spectacles spéciaux mettant en valeur les éléments culturels traditionnels des troupes artistiques nationales et internationales, qui se produiront sur la scène principale.

De plus, des démonstrations de transformation du thon seront proposées par un chef de Phú Yên, des troupes artistiques culturelles de Dà Nang et des spectacles de Malaisie, de Taïwan (Chine) et d’autres pays.

Le VITM Hanoï 2025 n’est pas seulement un salon du tourisme, mais aussi une plateforme d’échange, de coopération et de développement durable pour l’industrie touristique vietnamienne.

Cette édition revêt une importance particulière car 2025 est une année de transformation verte et de transformation numérique du secteur touristique, tandis que le tourisme vietnamien promeut le tourisme international et renforce et positionne la marque touristique du pays sur le marché international, a-t-elle indiqué.

VNA/CVN