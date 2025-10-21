Renforcement de la coopération numérique entre le Vietnam et l’Union européenne

"Accroître les investissements numériques : connecter l’offre technologique européenne avec l’avenir numérique du Vietnam" était le thème du forum international organisé le 21 octobre à Hô Chi Minh-Ville par la D4D Hub, la Délégation de l’Union européenne au Vietnam, AVSE Global et la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham).

L’événement visait à promouvoir la transformation numérique à travers la technologie, l’investissement et des partenariats durables.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la session plénière, le vice-ministre vietnamien des Sciences et Technologies, Bùi Thê Duy, a souligné que le Vietnam était entré dans une nouvelle phase de développement où la transformation numérique constituait un impératif pour le développement rapide, durable et autonome du pays. Il a rappelé que cette dynamique reposait sur trois piliers fondamentaux : gouvernement numérique, économie numérique et société numérique, avec pour fondations les données, la technologie et l’humain.

Le vice-ministre a salué l’Union européenne (UE) comme un partenaire important et fiable du Vietnam, appréciant l’expérience européenne dans le développement de technologies numériques éthiques, respectueuses de la vie privée et durables – des valeurs que le Vietnam s’engage également à suivre.

De son côté, l’ambassadeur de l’UE au Vietnam, Julien Guerrier, a salué la vision du Vietnam et ses résultats positifs dans le domaine du numérique, tout en réaffirmant l’engagement européen à consolider la coopération bilatérale en matière de commerce numérique, d’investissement et de croissance verte.

L’ambassadeur a exprimé le souhait de renforcer la coopération UE - Vietnam dans l’investissement numérique et le transfert de technologies, afin d’exploiter le potentiel mutuel au service de la transformation numérique et du développement durable du pays.

Il a estimé que ce forum favorisera une collaboration mutuellement bénéfique dans des domaines stratégiques tels que les infrastructures de transport intelligentes, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle, tout en soutenant la formation de ressources humaines de haute qualité.

Le forum, qui comprend six sessions de travail, vise à renforcer les liens entre entreprises et organismes publics vietnamiens et européens, à partager les expertises et à mobiliser des financements pour le développement des semi-conducteurs, des télécommunications, des infrastructures numériques et de la numérisation des entreprises.

L’objectif commun est de bâtir un écosystème de coopération numérique ouvert, fiable et durable, fondé sur le respect de la souveraineté des données et la création de valeurs partagées.

VNA/CVN