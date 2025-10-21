Le Vietnam impressionne au Mega Show Hong Kong 2025



Les pavillons vietnamiens ont captivé l’attention et vivement impressionné les partenaires ainsi que les clients internationaux lors du Mega Show Hong Kong 2025, l’une des principales plateformes mondiales d’approvisionnement pour le marché asiatique des biens de consommation, qui s’est tenue du 20 au 23 octobre à Hong Kong (Chine).

Cette année, le Service de l’industrie et du commerce de Hanoï a orchestré la participation d’une délégation de 22 entreprises, lesquelles ont principalement mis en avant des articles de décoration intérieure et extérieure, des produits artisanaux en rotin et en bambou, des laques, des céramiques, des broderies, des textiles d’intérieur ainsi que des cadeaux et souvenirs.

Photo : VNA/CVN

Répondant aux correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Hong Kong, Hoàng Quân, directeur adjoint du Service de l’industrie et du commerce de Hanoï, a souligné que les 22 entreprises sélectionnées - exemplaires dans les domaines de l’artisanat, des cadeaux-souvenirs et des secteurs phares de la ville - s’étaient préparées méticuleusement.

Elles ont soigneusement choisi de nouveaux modèles et produits afin de promouvoir les articles emblématiques de Hanoï en particulier, et du Vietnam en général.

La ville de Hanoï prévoit de poursuivre sa collaboration avec les organisateurs pour l’édition 2026, en vue d’élargir l’événement et de soutenir un plus grand nombre d’entreprises dans leurs efforts de promotion commerciale et d’exportation de produits artisanaux.

Les articles artisanaux et les produits ménagers exposés par les entreprises vietnamiennes au salon se distinguent par leur fabrication soignée, le talent de leurs artisans, leur respect de l’environnement et leur conformité aux tendances mondiales de consommation.

Organisé chaque année en octobre, le Mega Show Hong Kong s’affirme comme une plateforme essentielle pour la présentation et l’approvisionnement en produits, attirant des acheteurs professionnels du monde entier.

L’édition 2025 a rassemblé plus de 3.000 stands, exposant des produits innovants et de haute qualité provenant de 31 pays et territoires, dont le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, la Chine continentale, Hong Kong (Chine), Taïwan (Chine), l’Inde, la République de Corée, le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie.

VNA/CVN