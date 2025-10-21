Hanoï accueillera le Symposium vietnamien sur la banque et la finance 2025

Le Symposium vietnamien sur la banque et la finance 2025 (Vietnam Symposium in Banking and Finance - VSBF 2025) se tiendra du 23 au 25 octobre 2025 à Hanoï, sous l’égide de l’Académie bancaire du Vietnam, en partenariat avec l’Association mondiale des scientifiques et experts vietnamiens (AVSE Global) et avec le soutien de nombreux partenaires internationaux.

Événement phare du calendrier académique et financier national, le VSBF 2025 marquera le 10ᵉ anniversaire de ce forum académique de haut niveau, devenu une plateforme incontournable de dialogue et de partage de connaissances dans les domaines de la banque, de la finance et de l’économie.

Ce symposium est le fruit d’une collaboration étroite entre l’Académie bancaire, AVSE Global et plusieurs institutions de renom, tant nationales qu’internationales, telles que l’École de Management Léonard de Vinci (France), l’Université Massey (Nouvelle-Zélande) ou encore le Club vietnamien de formation et de recherche bancaires, a souligné la professeure associée Pham Thi Hoang Anh, directrice adjointe de l’Académie bancaire.

Le symposium comprendra 16 sessions thématiques, dont 4 sessions plénières, une table ronde et 11 sessions parallèles, avec 31 communications scientifiques sélectionnées. Parmi les sujets phares figureront le partage transfrontalier des connaissances, les chaînes d’approvisionnement internationales et les écosystèmes de l’innovation ; la montée en puissance des institutions non bancaires sur le marché du crédit aux entreprises ; l’ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et les vulnérabilités du système bancaire moderne...

Un moment fort de cette édition sera la session "Rencontres avec les rédacteurs en chef", qui offrira aux chercheurs vietnamiens l’opportunité d’échanger directement avec les responsables éditoriaux de revues scientifiques internationales de premier plan dans les domaines de la finance et de la banque.

Autre sujet d’intérêt : la montée en puissance des intermédiaires financiers non bancaires de génération 2.0. Une table ronde dédiée abordera les impacts de cette évolution sur la stabilité financière, en présence d’experts de haut niveau. Les discussions permettront de formuler des recommandations à destination des autorités monétaires vietnamiennes afin de renforcer la compétitivité et la résilience du système bancaire.

