Hô Chi Minh-Ville

Ouverture de deux expositions Vietwater 2024 et WETV 2024

La société Informa Markets Vietnam a inauguré, le 6 novembre, la 15 e exposition internationale sur l'industrie de l'eau, les technologies de filtration de l'eau et le traitement des eaux usées au Vietnam (Vietwater 2024), ainsi qu'une exposition sur l'environnement et les technologies de traitement des déchets (WETV 2024).

Lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur général d’Informa Markets Vietnam, Ben Wong, a souligné que la protection des ressources en eau et de l'environnement rencontre des défis non seulement au Vietnam, mais dans le monde entier. Le réchauffement climatique, la pénurie de ressources naturelles et les demandes croissantes d'une population en mutation sont devenus des préoccupations majeures. Au Vietnam, le développement, l'urbanisation et l'industrialisation en plein essor ont mis en lumière les besoins de développement dans les secteurs de l'eau et de l'environnement. Pour répondre à ces défis et saisir les opportunités qu'ils apportent, l'événement de cette année propose une présentation des dernières innovations, solutions, technologies et produits destinés à ces secteurs.

Pour sa part, le directeur adjoint du Département de gestion des ressources en eau du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, Nguyên Hông Hiêu, a également souligné : "Il s'agit d'un événement prestigieux et extrêmement important pour le secteur de l'eau et de l'environnement au Vietnam, organisé chaque année par Informa Markets Vietnam. C'est aussi l'occasion pour les entreprises vietnamiennes et internationales de se rencontrer et de rechercher des opportunités de coopération commerciale pour l’avenir."

Plus de 450 exposants

Se déroulant du 6 au 8 novembre au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC) dans la mégapole du Sud, cet événement présente les technologies et solutions les plus avancées dans les domaines de l'approvisionnement en eau, du drainage, de la filtration, du traitement des eaux usées, de la gestion des déchets et de la protection de l'environnement.

Vietwater 2024 et WETV 2024, reconnus comme l'un des événements commerciaux les plus importants de l'industrie de l'eau au Vietnam depuis 15 ans, attirent plus de 450 exposants provenant de plus de 25 pays et territoires. Plus de 10 pavillons internationaux sont représentés, avec des groupes venant notamment d'Allemagne, de Taïwan (Chine), de République de Corée, du Japon, de Singapour, de Turquie, de Suisse, de Chine, d'Italie et du Vietnam. L’événement espère accueillir quelque 10.000 visiteurs spécialisés.

Sur une superficie totale de 10.000 mètres carrés, les entreprises participantes de Vietwater 2024 présentent un large éventail de produits au service de l'industrie de l'eau et de l'environnement : technologies d'approvisionnement en eau, d'irrigation et de drainage, traitement et gestion des eaux usées, traitement des boues, dessalement, déshydratation, pompes, vannes, membranes filtrantes, conduites d'eau, raccords, dispositifs d'inspection et de mesure, ainsi que de nombreuses autres technologies vertes et durables.

De son côté, WETV 2024 réunit de nombreux acteurs et experts partageant des technologies liées à la collecte, au transport, à la classification, au recyclage, à la gestion et au traitement des déchets, aux dispositifs de surveillance et de mesure de l'environnement, ainsi qu'à la production d'énergie à partir de déchets, en plus de nombreux produits pour les secteurs de l'eau et des déchets.

De diverses activités

Outre les stands d'exposition, les organisateurs ont mis l'accent sur l'enrichissement de l'expérience des visiteurs à travers une série de séminaires internationaux portant sur des sujets tels que "Stratégies d'innovation collaborative pour promouvoir la gestion intelligente de l'eau", "Gestion efficace de l'eau pour le développement durable", "Réutilisation de l'eau pour un secteur durable" et "Technologies de collecte, classification, traitement et recyclage des déchets solides orientées vers un développement vert". Ces séminaires offriront des connaissances et des solutions concrètes pour favoriser le développement durable du secteur de l'eau et de l'environnement au Vietnam. Cette série rassemble de nombreux dirigeants de l'industrie de l'eau et de l'environnement au Vietnam, ainsi que des conférenciers et experts vietnamiens et internationaux de renom, et des représentants de grandes entreprises.

En particulier, Vietwater 2024 propose un programme exclusif de connexion commerciale sous le thème "Connectons-nous pour réussir", visant à mettre en relation des acheteurs potentiels avec plus de 450 fournisseurs du monde entier, selon un modèle de rencontre directe. Les clients inscrits au programme bénéficient d'une prise en charge dédiée, d'un comptoir d'inscription spécial, de rendez-vous avec les exposants, d'un accès à un espace VIP, et d'une soirée spéciale.

Le concours Water Hackathon, une nouveauté de cette année, promet de marquer les esprits. Organisé conjointement par Informa Markets Vietnam, l'Association d'amitié Vietnam - Pays-Bas de Hô Chi Minh-Ville, le Centre pour l'application des avancées scientifiques et technologiques (SIHUB) et l’Institut du Sud pour l'environnement économique circulaire (IECES), cet événement récompense les initiatives durables en matière de gestion des ressources en eau, de traitement des eaux usées, d'approvisionnement en eau potable, d'application des technologies numériques et d'autres initiatives novatrices portées par de jeunes talents. Des projets de startups prometteurs seront soutenus pour leur développement en entreprises viables.

Avec cette programmation riche et diversifiée, Vietwater 2024 et WETV 2024, proposant un large éventail de produits, des séminaires internationaux et des activités de mise en relation commerciale, promettent une édition attendue avec impatience, ouvrant un nouveau chapitre pour le développement des secteurs de l'eau et de l'environnement au Vietnam.

Texte et photos :Tân Dat/CVN