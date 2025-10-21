Centre financier international : le Land de Hesse réaffirme son soutien au Vietnam

La coopération entre le Vietnam et le Land de Hesse (Allemagne) constitue un modèle exemplaire de partenariat entre le Vietnam et les localités allemandes, a souligné le vice-Premier ministre permanent du gouvernement vietnamien, Nguyên Hoà Binh.

Photo : VNA/CVN

En recevant, le 21 octobre, Timon Gremmels, ministre de la Recherche, des Arts et de la Culture de Hesse, en visite de travail au Vietnam, le vice-Premier ministre a rappelé l’importance capitale que le Vietnam accorde à ses relations de partenariat stratégique avec l’Allemagne, et plus particulièrement avec le Land de Hesse.

Les liens entre les deux parties se sont profondément développés dans les domaines politique, économique, éducatif, scientifique et technologique.

Rappelant sa visite en Hesse en mars 2025, effectuée pour acquérir l’expertise du Land dans le développement de centres financiers internationaux, ainsi que sa participation à l’Alliance mondiale des centres financiers internationaux (WAIFC) à Francfort en octobre 2025, Nguyên Hoà Binh a exprimé la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans la construction de ces pôles financiers, ainsi que dans les secteurs du travail et de l’emploi.

Il a affirmé que le Vietnam dispose des capacités nécessaires pour répondre à la demande allemande en personnel de santé, médical et technique.

Le vice-Premier ministre a également salué les prestations de l’Orchestre symphonique de Hesse à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à l’occasion du cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Lors de leurs échanges, le vice-Premier ministre permanent et le ministre Timon Gremmels ont unanimement salué l’excellence des liens de coopération entre le Vietnam et l’Allemagne, tout en insistant sur le rôle central de l’Université Vietnam -Allemagne (VGU), qualifiée de projet phare et stratégique pour les deux nations.

Face à l’ambition vietnamienne de développer un centre financier international, l’Allemagne - et en particulier la Hesse - ont manifesté un fort engagement en matière de soutien et de coopération.

L’Université Vietnam - Allemagne a déjà ouvert deux cursus spécialisés en finance internationale, et s’apprête à consolider ces programmes, offrant ainsi aux étudiants une formation de haut niveau assurée par des experts financiers allemands et hessois.

Le ministre Timon Gremmels a réaffirmé l’engagement de la Hesse à accompagner le Vietnam dans la création et le développement de centres financiers internationaux, notamment à travers la formation, le conseil et la mise en relation avec les investisseurs allemands intéressés par le futur centre financier international du Vietnam.

Il a conclu en soulignant que de nombreuses entreprises et investisseurs allemands considèrent le Vietnam comme une destination attractive, riche en opportunités de coopération. Il a exprimé le souhait que le gouvernement vietnamien poursuive ses efforts pour instaurer un environnement favorable à des activités commerciales efficaces et durables, au bénéfice mutuel des deux parties.

VNA/CVN