Investissement public : lever les obstacles au décaissement

Poursuivant la 10 e session de l’Assemblée nationale, les députés ont tenu, dans la matinée du 21 octobre, des discussions en groupes sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique pour l’année 2025 et les orientations prévues pour 2026.

>> Télégramme du PM sur l'accélération du décaissement des investissements publics en 2025

>> Le décaissement des investissements publics sur un bon rythme

>> Investissements publics : le Vietnam accélère le rythme du décaissement

L’occasion pour les élus d’évaluer de manière multidimensionnelle les acquis récents, d’identifier les défis persistants et de proposer des solutions concrètes afin d’atteindre les objectifs de croissance durable du pays.

Les députés ont souligné la nécessité d’un renouvellement profond de la pensée stratégique, de la poursuite de la réforme institutionnelle, de la mobilisation efficace des ressources nationales, tout en assurant la gestion des risques et le renforcement des politiques sociales.

Photo : VNA/CVN

Une vision stratégique soutenue par des résultats économiques solides

Selon le député Ta Dinh Thi (Hanoi), le rapport présenté par le Premier ministre démontre clairement la volonté du pays d’atteindre de nouvelles ambitions, avec des résultats impressionnants en matière de croissance, de stabilité macroéconomique, de maîtrise de l’inflation et de maintien des grands équilibres économiques.

Les députés ont souligné l’importance des politiques innovantes envisagées pour exploiter les potentiels des espaces maritimes, souterrains et extra-atmosphériques - une orientation stratégique traduisant l’esprit d’ouverture du Vietnam vers de nouveaux horizons.

Le développement économique côtier a été mis en lumière comme moteur essentiel, avec plus de 1.700 km d’infrastructures côtières déjà réalisées, le renforcement des ports internationaux tels que Lach Huyên et Cai Mep - Thi Vai, et un commerce maritime atteignant 900 milliards de dollars, propulsant le Vietnam parmi les 20 premières économies exportatrices au monde. Le tourisme maritime, en plein essor, devrait accueillir entre 22 et 23 millions de visiteurs internationaux en 2025.

Avec ces performances, les 15 indicateurs clés de développement socio-économique ont été atteints ou dépassés, et le taux de croissance du PIB a été révisé à la hausse, à 8%, contre un objectif initial de 6,5 à 7%.

Accélérer la mise en œuvre des investissements publics

Malgré les résultats positifs, plusieurs députés ont pointé des lenteurs persistantes dans la mise en œuvre des investissements publics. À la mi-octobre 2025, seuls 50% des fonds alloués avaient été effectivement décaissés. Les élus ont appelé à une action résolue du gouvernement et des collectivités territoriales, soulignant que l’investissement public ne se limite pas à des dépenses budgétaires, mais constitue aussi un levier majeur pour l’emploi et le développement local.

Les préoccupations concernant l’inflation des prix de l’immobilier, notamment dans le secteur résidentiel, et la volatilité du marché de l’or ont également été soulevées. Les députés ont appelé à une meilleure régulation de ces marchés afin d’en garantir la transparence et la stabilité.

Par ailleurs, la recrudescence des produits contrefaits, tels que les cas récemment détectés d’eau minérale ou d’extincteurs falsifiés, a suscité une vive inquiétude en raison de ses impacts directs sur la sécurité des citoyens.

La montée en puissance des délits cybernétiques a aussi été évoquée comme une menace majeure, nécessitant un renforcement des capacités de prévention ainsi qu’une coordination accrue entre les organes de sécurité intérieure, les forces frontalières et les services diplomatiques.

Enfin, les discussions ont porté sur la transition vers un modèle de gouvernance locale à deux niveaux. Si la réforme est globalement bien accueillie, elle appelle encore des ajustements en matière de répartition des compétences, d’infrastructures et de ressources humaines.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a assuré que le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti poursuivaient les concertations nécessaires pour lever les obstacles et garantir une mise en œuvre efficace.

Le ministre de l’Intérieur, Pham Thi Thanh Trà, a précisé que, malgré certaines insuffisances, le modèle fonctionne globalement sans rupture et que la priorité actuelle est de finaliser l’ensemble du cadre institutionnel et des critères de classification des unités administratives, tout en révisant les politiques salariales et sociales correspondantes.

VNA/CVN