Chez les Dao, l’art du papier traverse les siècles

Pour la minorité ethnique Dao, la richesse culturelle s’exprime à travers une multitude de coutumes et de savoir-faire traditionnels. Parmi eux, la fabrication artisanale du papier à partir du bambou vâu ( Bambusa nutans ) occupe une place importante.

>> Le service de bain médicinal des Dao rouges : point d’orgue du tourisme de Lào Cai

>> Préserver la broderie, cœur de l’identité Dao

>> Les costumes des Dao rouges : entre esthétique, créativité et patrimoine

Hérité d’une tradition pluriséculaire, ce métier continue de vivre aujourd’hui grâce à la transmission entre générations au sein de la communauté Dao du hameau de Thanh Son, dans le district de Bac Quang, province montagneuse de Hà Giang, au Nord du Vietnam.

Après un processus de préparation méticuleuse comprenant de nombreuses étapes et nécessitant l’habileté des femmes artisanes, les feuilles de papier prennent forme.

Aujourd’hui, le hameau de Thanh Son compte une centaine de foyers pratiquant ce métier. Selon eux, cette activité peut se poursuivre toute l’année, car le papier produit est utilisé lors de nombreux événements importants. Une fois récoltées en forêt, les tiges de bambou vâu sont découpées, trempées dans de l’eau de chaux pendant environ un mois, puis lavées et à nouveau mises à tremper. Elles sont ensuite broyées et mélangées à une solution contenant la sève d’une liane afin d’accroître l’adhérence des fibres. À partir de ce mélange, les artisans obtiennent une pâte qu’ils étalent pour former des feuilles qu’ils font sécher afin d’obtenir le produit fini.

Ce type de papier est étroitement lié à la culture spirituelle des Dao. Il est couramment utilisé lors des fêtes et rituels traditionnels tels que le câp sac (rituel de passage à l’âge adulte), les funérailles, les mariages, les prières pour la paix. On s’en sert aussi pour copier des livres anciens, des recueils de chants, des textes rituels ou éducatifs, ainsi que pour fabriquer des offrandes en papiers votifs brûlés pour les ancêtres, les divinités ou les esprits.





Texte et photos : Linh Thao - Nam Thái - BHG/VNA/CVN