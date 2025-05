Une exposition en l’honneur de la joaillerie traditionnelle

Dans l’œuvre Lingot d’argent, lingot d’or, l’artiste Vu Xuân Dông crée 36 lanternes en forme de lingots d’argent et d’or, inspirées de ceux fabriqués par les artisans du village de Châu Khê, dans la province de Hai Duong, au service de la dynastie des Lê Trung Hung (1533-1789), dans cette maison communale.

Photo : Nguyên Thê Son/CVN

"Je reproduis l’image des lingots d’argent et d’or que les artisans d’antan ont moulés au service de la cour dans la maison communale de Kim Ngân. J’utilise également les motifs décoratifs typiques de la dynastie des Lê Trung Hung, car cette maison communale a été construite à cette époque. Le nombre 36 symbolise les 36 rues du Vieux quartier. Les lanternes apportent de la chaleur et de belles émotions dans la vie", partage Vu Xuân Dông.

"Dans le cadre de cette exposition, je souhaite que les œuvres racontent l’histoire de la maison communale de Kim Ngân. Chaque création reflète une part de cette histoire, comme celle des artisans du village de Châu Khê, chargés de mouler des lingots d’argent pour la dynastie des Lê postérieure dans cette maison communale", exprime l’artiste Nguyên Thê Son, curateur de l’exposition.

Photo : Nguyên Thê Son/CVN

À travers des œuvres d’art contemporain uniques, l’exposition ne se contente pas de raviver les souvenirs glorieux de la joaillerie d’autrefois ; elle ouvre également une voie permettant à la jeune génération de ressentir et de valoriser cet héritage traditionnel. Animés par une profonde passion, les artistes souhaitent, chacun à leur manière, contribuer à la mise en lumière des valeurs d’un métier ancestral, préservé et enrichi par les générations passées au fil des siècles.

"Les quartiers artisanaux tendent à disparaître sous l’effet de la vie sociale contemporaine. À travers ce projet, nous souhaitons contribuer à une meilleure reconnaissance de la valeur des maisons communales traditionnelles", souligne Nguyên Thê Son. "Je suis convaincu que cette démarche contribuera à concrétiser des objectifs plus ambitieux, tels que le développement des industries culturelles", ajoute-t-il.

L’exposition "Des rues de métiers artisanaux miroitantes" est ouverte au public jusqu’au 1er juin. L’exposition s’inscrit dans le cadre du projet "L’histoire des maisons communales dans les rues", mené depuis quelques années par le Comité populaire de l’arrondissement de Hoàn Kiêm, en collaboration avec le curateur Nguyên Thê Son et son équipe.

Selon ce dernier, l’arrondissement de Hoàn Kiêm abrite un ensemble de plus de soixante maisons communales dédiées aux fondateurs des métiers - une particularité culturelle propre au Vietnam. Ces maisons communales, telles des joyaux cachés au cœur de la ville trépidante, offrent un terrain fertile à l’inspiration artistique, propice à l’interaction et à la création contemporaine.

Les maisons communales, une fois restaurées et réaménagées, sont utilisées par l’arrondissement de Hoàn Kiêm et les artistes comme lieux d’exposition et de valorisation des métiers traditionnels, en lien avec les rues artisanales et les fondateurs des métiers. La maison communale ne se limite plus à sa fonction religieuse ; elle devient un espace de création, un lieu de dialogue artistique où les expositions contemporaines résonnent avec l’histoire et l’esprit même du lieu.

Dans le cadre de ce projet, des circuits pédestres à la découverte des maisons communales ont également été mis en place, rencontrant un vif succès auprès des habitants comme des visiteurs.

Vân Anh/CVN