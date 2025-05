À Hanoï, un concert au diapason de l’amitié entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan

Photo : NDEL/CVN

L’événement, organisé par l’ambassade d’Azerbaïdjan au Vietnam, marquait également l’établissement du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan, suite à la visite d’État en Azerbaïdjan du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en mai 2025.

Dans son discours de bienvenue, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan, Shovgi Mehdizada, a souligné la création de la République démocratique d’Azerbaïdjan le 28 mai 2018, la première en Orient musulman, réalisant ainsi le rêve ancestral d’un État libre, indépendant et souverain. Le pays continue de renforcer sa visibilité internationale, comme en témoigne sa capacité à accueillir des événements internationaux majeurs, notamment la 29e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29), qui s’est tenue avec succès à Bakou en novembre dernier.

La célébration de cette année revêt une importance particulière grâce à l’établissement officiel du partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et le Vietnam lors de la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm, à l’invitation du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. L’ambassadeur Shovgi Mehdizada a souligné le succès de cette visite et l’engagement mutuel des deux pays à approfondir leur amitié historique, notamment dans les domaines économique et culturel.

Au cours des 65 dernières années, l’Azerbaïdjan et le Vietnam ont entretenu des relations solides et amicales, constituant un fondement solide et une motivation puissante pour favoriser la coopération bilatérale, a-t-il déclaré.

Grâce à la volonté et à la détermination des dirigeants des deux pays, l’amitié traditionnelle, la coopération multiforme et le partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et le Vietnam continueront de se développer et de se renforcer, a indiqué le diplomate.

Prenant la parole, le vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Anh Tuân, a chaleureusement félicité le gouvernement et le peuple azerbaïdjanais à l’occasion de la fête de l’indépendance. Il a déclaré que, depuis son indépendance en 1918, l’Azerbaïdjan avait considérablement progressé sur le plan socio-économique, devenant un pôle énergétique et commercial majeur dans la région et consolidant sa position dans le Caucase et en Asie occidentale.

Il a rappelé l’amitié de longue date entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan, marquée par la visite du président vietnamien Hô Chi Minh en 1959, et le développement des relations bilatérales après l’établissement des relations diplomatiques en 1992.

Au cours des 30 dernières années de relations diplomatiques, les deux pays ont réalisé des progrès significatifs, avec une coopération politique et diplomatique croissante et de fréquents échanges de haut niveau au sein du Parti, de l’État, du Parlement et entre les peuples, a-t-il déclaré.

Le vice-ministre Lê Anh Tuân a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordaient une grande importance aux relations traditionnelles et à la coopération globale avec l’Azerbaïdjan, qu’ils considèrent comme un partenaire important dans la région. Le Vietnam garde en mémoire et apprécie profondément le précieux soutien du peuple azerbaïdjanais durant la lutte du Vietnam pour l’indépendance et l’unification nationale, ainsi que dans son développement actuel.

Le responsable s’est dit convaincu qu’avec des fondations solides, une détermination politique et des efforts constants, les relations entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan continueront de s’épanouir, dans l’intérêt des deux peuples et pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et dans le monde.

Le concert a été marqué par la performance de chanteuse d’opéra et artiste du peuple azerbaïdjanaise Fidan Hajiyeva et le chef d’orchestre et artiste du peuple Fakhraddin Karimov.

Au programme : des classiques comme l’ouverture de l’opéra Koroglu, la chanson romantique Sevgili Canan, Habanera de l’opéra Carmen, ainsi que des œuvres d’inspiration vietnamienne, notamment celles en hommage à la victoire de Diên Biên Phu en 1954 et la chanson " Xin Chào Việt Nam" (Bonjour Vietnam). - VNA