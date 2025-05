Les présidents vietnamien et hongrois assistent à une exposition de photos

Le président vietnamien Luong Cuong et son épouse, ainsi que le président hongrois Sulyok Tamas et son épouse ont assisté mercredi 28 mai à Hanoï au vernissage d’une exposition de photos présentant les œuvres du médecin et photographe hongrois Bozoky Dezso.

>> Les liens entre Hongrie et le Vietnam s’épanouissent grâce à un partenariat global

>> Le président Luong Cuong s’entretient avec son homologue hongrois

>> Entrevue entre le secrétaire général du PCV et le président hongrois

>> Le président de l’Assemblée nationale rencontre le président hongrois

Photo : VNA/CVN

L’exposition est un événement culturel exceptionnel, marquant non seulement la visite officielle du président Tamas au Vietnam, mais célébrant également l’amitié et la coopération durables entre le Vietnam et la Hongrie, établies et cultivées au cours des 75 dernières années.

Bozoky Dezso (1871-1957) a servi comme médecin de la Marine austro-hongroise. Entre 1907 et 1909, il a entrepris un voyage de 16 mois à travers l’Asie de l’Est à bord du navire de guerre austro-hongrois François-Joseph Ier.

Partant du port de Pula, en Croatie, ce voyage l’a conduit, via le canal de Suez et la mer Rouge, jusqu’à Ceylan (aujourd’hui Sri Lanka), puis vers d’importants ports de Chine, de République de Corée et du Japon. De retour au Vietnam, Dezso a accosté sur la rivière Saïgon, ce qui lui a permis d’explorer Saïgon, la ville la plus importante de la région à l’époque, aujourd’hui Hô Chi Minh-Ville.

L’exposition présente des reproductions numériques des photos originales de Dezso, conservées par le Musée des beaux-arts de Budapest - Musée Ferenc Hopp des arts asiatiques. Ces images rares illustrent des monuments et des quartiers remarquables de Saïgon encore présents aujourd’hui, tels que la rue Catinat (aujourd’hui rue Dông Khoi), le Jardin botanique, l’Opéra de Saïgon (ouvert en 1900, aujourd’hui Opéra de Hô Chi Minh-Ville), le majestueux Hôtel de Ville (aujourd’hui siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville), le canal Bên Nghe et les temples bouddhistes de Cho Lon.

Offrant une perspective historique, ces photos offrent un aperçu rare de l’architecture, des coutumes et de la vie quotidienne du Vietnam il y a plus d’un siècle, et sont aujourd’hui exposées au public pour la première fois.

S’exprimant lors de la cérémonie, le président Tamas a souligné que l’exposition témoigne de la façon dont les Hongrois et les Vietnamiens se sont connus bien avant l’établissement de relations diplomatiques officielles. Au début du XXe siècle, de nombreux Hongrois ont découvert le Vietnam et son peuple grâce aux photos de Dezso.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant hongrois a souligné que Dezso avait été profondément impressionné par le Vietnam, prenant des photos et partageant ses expériences dans un journal afin que les générations futures, et le public hongrois en particulier, puissent découvrir une culture lointaine et captivante.

Il a décrit l’exposition comme une occasion rare pour les peuples des deux nations d’entrevoir un moment historique, préservé à une époque où les archives photographiques étaient rares. Ces images, a-t-il déclaré, offrent des valeurs spirituelles et historiques qui transcendent le temps.

Le président Tamas, ayant eu l’occasion d’observer de près la beauté du Vietnam lors de sa visite, a souligné que ce n’était pas un hasard si le pays avait captivé le cœur des Hongrois qui avaient eu la chance de le visiter au début du XXe siècle.

Il s’est dit convaincu que l’amitié entre les gouvernements et les peuples des deux pays continuerait de s’épanouir, permettant aux deux parties de mieux comprendre leurs cultures et leurs valeurs respectives, renforçant et développant ainsi leur coopération bilatérale.

De son côté, le président Luong Cuong a affirmé que les photos exposées constituent un héritage culturel inestimable. Au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, il a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple hongrois, ainsi qu’à la famille Dezso, pour la préservation et le partage de cette collection, reflet des sentiments de la Hongrie envers le Vietnam.

Il a souligné la portée symbolique de l’exposition, organisée à l’occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Hongrie et coïncidant avec la visite officielle du président Tamas. Il a souligné qu’elle offre aux jeunes générations vietnamiennes un aperçu significatif de la vie et de la société du début du XXe siècle.

Avec toute sa sincérité, le président Luong Cuong a offert à la Première dame hongroise un dàn bâu, un monocorde et sans doute l’instrument le plus original du Vietnam. Bien que modeste en valeur matérielle, a-t-il déclaré, ce cadeau symbolise l’ingéniosité et la richesse culturelle du peuple vietnamien. Avec une seule corde, le dàn bâu peut néanmoins transmettre une gamme complète de sonorités musicales et d’émotions.

La Première dame hongroise a exprimé sa gratitude et remercié le dirigeant vietnamien pour son précieux cadeau.

VNA/CVN