Le marché vietnamien du film d'animation montre des signes positifs

Trạng Quỳnh nhí : Truyền thuyết Kim Ngưu (Petit érudit Quỳnh : La légende de Kim Nguu) est issu de la populaire série animée YouTube Trạng Quỳnh thời nhí nhố (Le petit érudit Quỳnh et les temps espiègles), qui a rassemblé un large public.

Avec plus de 1,42 million d'abonnés et des millions de vues, Trạng Quỳnh thời nhí nhố s'est déjà taillé une place de choix dans le cœur des enfants vietnamiens et de leurs parents. Aujourd'hui, le passage du petit au grand écran vise à approfondir ce lien avec un récit inédit imprégné de folklore, de fantastique et d'âme vietnamienne.

Inspiré par le personnage populaire Trang Quỳnh, souvent célébré pour son esprit et son courage dans les contes traditionnels transmis de génération en génération, le film présente au public une version plus jeune et animée du personnage. Dans Le petit érudit Quỳnh : La légende de Kim Nguu, le réalisateur Trinh Lâm Tùng réinvente Quỳnh en un garçon courageux, bon et doté d'une intelligence vive, qui se lance dans une quête palpitante et mystérieuse faite d'amitié et de magie.

"Nous voulions insuffler une nouvelle vie à une figure emblématique de la culture populaire vietnamienne", a expliqué Trinh Lâm Tùng.

Trạng Quỳnh est un nom familier, profondément ancré dans les souvenirs d'enfance de générations en générations. "Avec ce film, nous ne nous contentons pas de reconnecter les enfants d'aujourd'hui avec leur patrimoine culturel, nous racontons ces histoires à travers le prisme des technologies d'animation modernes et du cinéma. C'est un hommage au public et à l'esprit national", a-t-il ajouté.

Tourné dans un village du Nord du Vietnam, le film offre un décor nostalgique et visuellement immersif, avec ses banians, ses bassins de lotus, ses portes de village et ses maisons communales. Ces décors ne sont pas seulement jolis, ils sont porteurs d'une résonance émotionnelle et culturelle. Aux côtés du jeune Quỳnh se trouve un buffle mystique, inspiré par la légendaire divinité Kim Nguu. Leur lien alimente non seulement l'intrigue, mais reflète également la relation profonde entre les familles rurales vietnamiennes et leurs fidèles compagnons buffles – bêtes de somme et symboles de tradition, de travail et d'amour.

À travers le parcours du jeune Quỳnh et de ses amis, le réalisateur Tùng transmet le message que la foi fait la force.

"La foi fait la force", a déclaré le réalisateur Tùng. "Lorsque l'on oublie ses racines, on peut perdre des valeurs sacrées. Mais avec la foi, la gratitude et la bienveillance, la bonté prévaut toujours. La sincérité de l'amitié et la chaleur des liens familiaux sont sacrées ; elles doivent être protégées, nourries et célébrées".

Si les enfants seront captivés par les scènes de poursuites animées, les séquences d'arts martiaux et les créatures magiques du film, les parents pourront replonger en enfance, se remémorant les histoires qui les ont vu grandir et se retrouvant peut-être un peu dans les aventures audacieuses du jeune Quỳnh.

Avec son premier teaser déjà captivant, Petit érudit Quỳnh : La légende de Kim Nguu promet un mélange captivant d'humour, de fantastique et de culture. Alors que le cinéma vietnamien continue d'évoluer, ce film, sorti le 30 mai, illustre avec brio comment l'animation peut honorer le patrimoine tout en inspirant la prochaine génération.

"Grâce à cette approche novatrice, je suis convaincu que l’œuvre permettra aux enfants d'aujourd'hui de découvrir le patrimoine culturel traditionnel. Les cinéastes ont désormais l'occasion de moderniser les contes populaires grâce à la narration cinématographique et à des techniques de production avancées, favorisant ainsi la fierté et l'appréciation nationales", a indiqué Trinh Lâm Tùng.

Une aventure sur grand écran

Dế Mèn : Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội est une adaptation du roman Dế Mèn phiêu lưu ký (Les Aventures d'un grillon) du regretté écrivain Tô Hoài, actualisé pour être plus accessible au public moderne.

Le film se déroule dans une zone rurale à Hanoï, intégrant des lieux emblématiques tels que le parc Thông Nhât, la tour du drapeau et le pont Long Biên.

Nouvellement imaginé, le village Lây Lôi (Boueux), autrefois un champ verdoyant, est devenu un désert pollué, obligeant ses habitants à s'adapter pour survivre.

Aux côtés des protagonistes Dế Mèn (le grillon) et Dế Trũi (la courtilière), le film présente de nouveaux personnages, dont Nhái Võ, une grenouille experte en arts martiaux. Le récit intègre également des chansons folkloriques vietnamiennes, des proverbes, de la poésie et des mélodies traditionnelles.

L'animation vietnamienne a fait ses débuts au cinéma il y a tout juste deux ans avec Wolfoo và Hòn đảo kỳ bí (Wolfoo et l'île mystérieuse), un film sur un loup aventurier de huit ans nommé Wolfoo. Produit par Sconnect et inspiré de la populaire série YouTube lancée en 2014, le film, réalisé par Phan Thi Tho, a engrangé 5 milliards de dôngs (plus de 190. 000 USD) au box-office. Sans représenter un chiffre d'affaires record, il a marqué une étape importante qui a encouragé les professionnels du secteur.

Outre les deux films dont la sortie est prévue fin mai, deux ou trois autres films d'animation sont prévus prochainement. "Cela reflète des années de préparation et de dévouement de la part des producteurs et des animateurs. Sortir un long métrage est un défi en soi, et voir plusieurs films d'animation arriver en salles est un signe prometteur pour l'animation vietnamienne", Dinh Tri Dung, président de l'Association vietnamienne des effets cinématographiques et de l'animation (VAVA).

