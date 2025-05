Les peintres du ciel vietnamiens et danois étoileront le ciel de Dà Nang

>> Le festival international de feux d'artifice de Dà Nang 2025 promet des sensations fortes

Photo : VNA/CVN

L’équipe hôte recréera l’essence de la culture vietnamienne à travers un spectacle éblouissant, riche en identité nationale, tandis que la Finlande promet d’illuminer le ciel sur le fleuve Hàn de la beauté envoûtante des "lumières nordiques".

L’équipe de Dà Nang s’attend à offrir un spectacle artistique chargé d’émotion en 20 minutes, avec des milliers de feux d’artifice, une bande-son dynamique et une vibrante symphonie de sons et de lumières sur le fleuve Hàn.

Cette année, la fusion harmonieuse de mélodies traditionnelles vietnamiennes et de tubes internationaux emblématiques sera un élément marquant. Ce mélange reflète non seulement un profond amour pour la culture nationale, mais aussi un esprit d’ouverture, d’intégration et de connexion avec le monde, à l’heure où le Vietnam entre avec assurance dans une "nouvelle ère".

Le capitaine de l’équipe de Dà Nang, Nguyên Hoàng, a déclaré : "Grâce à la musique et à des effets pyrotechniques vibrants, nous souhaitons faire découvrir au monde une culture vietnamienne progressiste et riche en identité." De son côté, le champion en titre, JoHo Pyro Professional Fireworks AB (Finlande), revient au festival avec son spectacle "Lumières nordiques".

L’équipe incarnera la victoire éclatante et l’esprit chaleureux des îles Åland avec son spectacle mettant en valeur les aurores boréales époustouflantes de l’Europe du Nord.

JoHo Pyro promet au public un voyage émouvant à la découverte de l’histoire et de la culture finlandaises grâce à des techniques pyrotechniques de classe mondiale.

Avec pour toile de fond le "Stormskärs Maja", l’équipe finlandaise reproduira les emblématiques pêcheurs finlandais d’antan sur les îles au large, une existence rude mais riche de sens en harmonie avec la nature, reflétant la philosophie de la symbiose homme-nature.

L’équipe présentera des feux d’artifice à haute altitude et des effets aquatiques emblématiques, ou "magie lumineuse", qui ont séduit les juges lors des précédents concours.

"C’est plus qu’un simple spectacle. C’est un message de feu, une célébration de l’art, de la connexion et du début d’une nouvelle ère", a déclaré Johan Hollaender de JoHo Pyro.

Un festival artistique prestigieux et une technologie révolutionnaire enrichiront l’expérience éblouissante du festival, avec la participation des plus grands chanteurs pop vietnamiens.

Photo : DIFF/CVN

DIFF 2025 inaugurera la technologie de réalité augmentée (RA) via l’application Sun Paradise Land. Le public pourra interagir avec les symboles culturels emblématiques de Dà Nang dans un vaste environnement de RA s’étendant sur 600.000 m² et un spectacle de près de dix millions de pixels, une expérience technologique inédite lors d’un festival de feux d’artifice.

Le festival de feux d’artifice, qui a permis à Dà Nang de s’imposer comme la "ville des feux d’artifice", en a fait une destination de choix au centre du Vietnam et en Asie. Il s’agit du plus grand et du plus long spectacle pyrotechnique, avec six nuits de spectacles spectaculaires, du 31 mai au 12 juillet.

L’année dernière, le festival a attiré 1,5 million de visiteurs, générant un chiffre d’affaires total de 16.000 milliards de dôngs (640 millions de dollars) en dépenses d’hébergement et de tourisme.

Le DIFF 2025 verra s’affronter deux équipes vietnamiennes, ainsi que des équipes de Finlande, de Pologne, du Canada, de Chine, du Portugal, du Royaume-Uni, d’Italie et une nouvelle équipe de République de Corée.

VNA/CVN