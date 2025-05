Le festival international de feux d'artifice de Dà Nang 2025 promet des sensations fortes

Le Festival international de feux d'artifice de Dà Nang (DIFF) 2025, placé sous le thème "Dà Nang - The New Rising Era", se tiendra du 31 mai au 12 juillet. L'événement promet des spectacles éblouissants et riches en émotions.