De riches expériences culturelles lors du Festival du tourisme de Hanoï

Ce week-end, la capitale vietnamienne vibrera au rythme de son Festival du tourisme 2025. Organisé au Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï, cet événement majeur promet une immersion complète dans la culture, la gastronomie et les innovations du secteur touristique. Le Festival s'inscrit dans le cadre des grandes fêtes nationales et de l'Année internationale du tourisme 2025.

Photo : VNA/CVN

Sous le thème "Expérience Hanoï 2025", le Festival du tourisme de Hanoï est initié par le Service du tourisme de Hanoï. Il vise à promouvoir le tourisme de la capitale auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

Du 30 mai au 1er juin, les participants auront l'opportunité d'explorer l'espace "Destination Hanoï", d'échanger avec des professionnels du tourisme, de découvrir l'artisanat traditionnel et la richesse de la culture du vieux quartier. La gastronomie locale sera également à l'honneur, offrant un véritable voyage culinaire.

L'intégration de la réalité virtuelle dans les espaces d'exposition constitue un point fort : une façon innovante d'explorer les sites emblématiques de Hanoï. Les visiteurs pourront également assister à des défilés et des performances artistiques dynamiques, et participer à des ateliers d'artisanat.

Dang Huong Giang, directrice du Service du tourisme de Hanoï, a déclaré que le Festival visait à affirmer le statut de la ville comme destination "sûre, de qualité, attractive et conviviale", tout en renforçant les liens touristiques entre Hanoï et d'autres localités, contribuant ainsi au développement de nouveaux produits touristiques approfondis et durables.

Selon le Service du tourisme, la capitale a accueilli environ 3,16 millions de touristes internationaux au cours es cinq premiers mois, soit une hausse de 20,2% par rapport à l'année précédente. Le nombre de visiteurs nationaux a atteint environ 9,61 millions, en hausse de 7,8%. Les recettes touristiques totales ont été estimées à 51.940 milliards de dôngs (plus de deux milliards de dollars), soit une hausse de 14,1% par rapport à la même période l'année précédente. La ville prévoit d'accueillir 15,55 millions de visiteurs au premier semestre, soit une hausse de 11,8% par rapport à la même période l'an dernier.

Thao Nguyên/CVN