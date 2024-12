Ouverture du IXe Congrès national de la Fédération de la jeunesse du Vietnam

Photo : VNA/CVN

La session a également vu la participation de l'ancien secrétaire général du PCV, Nông Duc Manh, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, Nguyên Van An et Nguyên Sinh Hùng. Les membres du Bureau politique, à savoir le secrétaire du Comité central du PCV et président du Comité central du Front de la patrie du Vietnam, Dô Van Chiên, et le secrétaire du Comité du PCV de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên, ont également participé à la session.

Le président de l'État, Luong Cuong, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et l'ancien Premier ministre, Nguyên Tân Dung, ont envoyé des bouquets de fleurs à l'événement.

Le congrès réunit 980 délégués, représentant plus de 21 millions de membres, issus des 54 ethnies du pays.

Avec le slogan "La jeunesse vietnamienne reste patriote, ambitieuse, unie, pionnière, créative et confiante pour entrer dans une nouvelle ère", le congrès vise à forger une génération de jeunes, porteurs d'idéaux révolutionnaires, animés par un patriotisme ardent, dotés d'une forte autonomie et d'une ambition débordante.

Nguyên Tuong Lâm, président du Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam du IXe mandat, a affirmé que le Congrès national était la fête de solidarité de toutes les classes des jeunes patriotes vietnamiens, était l'occasion d'analyser le travail des mouvements de jeunesse au cours du dernier mandat et de décider des questions importantes de l’Union et de ses mouvements pour les cinq prochaines années.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Tuong Lâm a souligné qu'après plus de 68 ans de construction et de développement, sous la direction du Parti, avec le rôle politique central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, la Fédération de la jeunesse du Vietnam a uni toutes les classes des jeunes vietnamiens au pays et à l'étranger, œuvré ensemble pour l'indépendance nationale et le socialisme, en vue de l'objectif de peuple riche, pays puissant, démocratique, équitable, moderne pour le bonheur et le progrès des jeunes.

Selon Nguyên Tuong Lâm, dans la nouvelle conjoncture nationale, les jeunes vietnamiens doivent continuer à être la force pionnière dans la nouvelle ère de progrès sous la direction avisée du Parti communiste du Vietnam, dirigé par le secrétaire général To Lam ; s’efforcer de construire un Vietnam socialiste avec un peuple riche et heureux, un pays puissant, démocratique, équitable et moderne; se tenir aux côtés des puissances mondiales, comme le souhaitait le président Ho Chi Minh.

À ce congrès, les délégués sont appelés à mettre toute leur intelligence et leur passion au service de débats approfondis, afin de trouver des réponses concrètes aux défis qui se poseront à la jeunesse pour le prochain mandat, a déclaré Nguyên Tuong Lâm.

Le Congrès est un catalyseur d'idées nouvelles et d'initiatives novatrices, qui propulsera la Fédération vers de nouveaux horizons.

VNA/CVN