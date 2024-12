Le groupe parlementaire multipartite du Royaume-Uni s'intéressant au Vietnam voit le jour

Le groupe parlementaire multipartite du Royaume-Uni s'intéressant au Vietnam (APPG Vietnam) a fait ses débuts à Londres le 16 décembre, dans le but de renforcer la coopération intégrale entre les deux pays alors qu'ils se préparent à célébrer le 15 e anniversaire de leur partenariat stratégique l'année prochaine.

Prenant la parole lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Dô Minh Hùng, s'est réjoui que l'APPG Vietnam soit l'un des premiers du genre formé quelques mois seulement après les élections générales de juillet dans la nation européenne. Il a attiré plus de 30 membres de la Chambre des communes et de la Chambre des lords du Royaume-Uni, dont la secrétaire d'État chargée de la région Indo-Pacifique au ministère britannique des Affaires étrangères, Catherine West, une amie proche du Vietnam.

Le diplomate s'est déclaré convaincu que le groupe parlementaire vietnamien, dont de nombreux membres siègent dans des commissions spécialisées du Parlement britannique, jouerait un rôle crucial dans la promotion des liens interparlementaires et du partenariat stratégique des deux pays dans des secteurs clés tels que le commerce, l'investissement, la transition énergétique, la science, la technologie et l'éducation et la formation.

Il a déclaré qu'il attendait avec impatience des réunions régulières avec le groupe pour discuter des mesures visant à favoriser les relations bilatérales. Il a également encouragé les visites de ses membres au Vietnam pour renforcer la compréhension mutuelle, les échanges interpersonnels et la coopération parlementaire.

Le député Mark Hendrick, président de l'APPG Vietnam, a affirmé que le gouvernement du parti travailliste britannique s'engageait à favoriser de bonnes relations avec le Vietnam et que la création du groupe démontrait la forte croissance de la collaboration parlementaire entre les deux pays.

Il a fait part de son aspiration à intensifier la coopération bilatérale, notamment dans des domaines tels que le commerce, la transition énergétique, la neutralité carbone, les échanges interpersonnels, l'éducation, la science, la technologie, les affaires et les sports.

