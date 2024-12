Bac Giang réorganise les unités administratives au niveau des districts et des communes

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a exprimé le 17 décembre sa confiance dans la capacité de Bac Giang à mettre en œuvre avec succès la restructuration des unités administratives au niveau des districts et des communes et à atteindre bientôt son objectif de devenir une province développée au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors d'une conférence pour annoncer la Résolution N°1191 du Comité permanent de l'AN sur la réorganisation des unités administratives au niveau des districts et des communes dans la province du Nord pour la période 2023-2025, Trân Thanh Mân a déclaré que ces villes dont les unités sont soumises à une restructuration au cours de la période 2023-2025, dont 37 unités administratives au niveau des districts et 1.178 unités administratives au niveau des communes.

La réorganisation des unités administratives est une tâche difficile et complexe qui a un impact significatif sur l'organisation et le fonctionnement des agences et organisations du système politique, ainsi que sur les fonctionnaires, les employés publics, les travailleurs et la population en général.

Il a salué les efforts de Bac Giang pour réorganiser 40 unités administratives de niveau communal pour en former 19 nouvelles au cours de la période 2019-2021, et pour mettre en œuvre avec succès la réorganisation et la fusion des hameaux et des zones résidentielles au cours de la période 2021-2022.

Dans les temps à venir, le plus haut législateur a exhorté les comités locaux du Parti, les autorités, le Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam et les organisations de masse à renforcer l'unité, à faire davantage d'efforts et à accroître leur détermination à se concentrer sur l'exécution efficace des tâches clés.

Le plus important dans la réorganisation des unités administratives est que l'économie et la société locales puissent se développer davantage, que les entreprises soient mieux servies et que la vie matérielle et spirituelle de la population s'améliore, que les valeurs culturelles traditionnelles soient préservées, transmises et promues plus efficacement, a souligné Trân Thanh Mân.

Il a souligné l'importance d'intensifier le travail d'information et de communication concernant la Résolution du Comité permanent de l'AN, en particulier les règlements et les directives sur les politiques de l'État pour la réorganisation des unités administratives au niveau des districts et des communes, afin que chaque fonctionnaire, membre du Parti et citoyen puisse les comprendre clairement, correctement, les accepter et les mettre en œuvre activement.

Il est également important de saisir rapidement les pensées et les aspirations des fonctionnaires, des membres du Parti, des employés publics et des travailleurs, en particulier ceux concernés par ce travail, pour avoir des solutions appropriées et leur fournir le soutien nécessaire, a-t-il ajouté.

À cette occasion, le plus haut législateur a félicité le Conseil populaire provincial pour avoir publié deux Résolutions concernant les politiques de soutien aux fonctionnaires et employés publics abondants au niveau des communes en raison de la réorganisation des unités administratives au niveau des communes au cours des périodes 2019-2021 et 2023-2025.

Conformément à la Résolution N°1191, Bac Giang réorganisera quatre unités administratives au niveau du district (fusion des limites administratives du district de Yên Dung dans la ville de Bac Giang ; réorganisation et ajustement des limites administratives des districts de Luc Ngan et de Son Dông pour former le chef-lieu de Chu, le district de Luc Ngan et le district de Son Dông), tout en établissant 13 quartiers dans la ville de Bac Giang, cinq quartiers dans le chef-lieu de Chu et en établissant les villes de Phi Diên et Biên Dông dans le district de Luc Ngan. La Résolution entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

À compter de la date d'entrée en vigueur de la Résolution, la province comptera 10 unités administratives au niveau du district, dont sept districts, deux cantons et une ville et 192 unités administratives au niveau de la commune, dont 143 communes, 35 quartiers et 14 chefs-lieux.

VNA/CVN