Le président du groupe de communication et de signalisation ferroviaires de Chine reçu à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, l'hôte et l'invité ont convenu de s'engager dans l'approfondissement et l'élévation du partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine et dans la construction d'une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine qui revêt une importance stratégique. Cela, ont-ils déclaré, fournit une base solide aux entreprises vietnamiennes et chinoises pour mettre en œuvre des accords et des projets de coopération, notamment ceux dans le secteur ferroviaire, garantissant des avantages mutuels pour les groupes et leurs nations.

Le vice-Premier ministre a exprimé son espoir que le CRSC et d'autres grandes sociétés ferroviaires chinoises collaboreraient étroitement avec les entreprises et partenaires vietnamiens pour développer l'industrie ferroviaire vietnamienne en répondant aux exigences de la prochaine phase de développement.

La tâche du secteur vietnamien est d'adopter et de maîtriser les technologies modernes à tous les stades, de la recherche et de la conception à la construction, à l'exploitation et à la gestion, a déclaré M. Hà. Il a appelé la CRSC à soutenir et à transférer la technologie à la Société des chemins de fer du Vietnam (VNR) et à d'autres entreprises vietnamiennes pour atteindre cet objectif dans la mise en œuvre de projets ferroviaires stratégiques clés entre les deux pays ainsi que de ses systèmes ferroviaires urbains et à grande vitesse.

La société chinoise a également été encouragée à partager son expertise et à fournir des conseils techniques aux autorités ferroviaires vietnamiennes dans l'élaboration de réglementations, de normes et d'un cadre juridique pour le secteur.

Dans l'immédiat, le vice-Premier ministre a proposé que la CRSC coordonne avec le ministère vietnamien des Transports, les secteurs concernés et les entreprises pour étudier et réaliser trois projets ferroviaires stratégiques reliant le Vietnam et la Chine, comme convenu par les hauts dirigeants des deux pays, ainsi que d'autres projets de chemins de fer urbains à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

Pour sa part, Lou Qiliang a souligné l'intérêt de la société pour la construction de nouvelles lignes ferroviaires et l'amélioration des systèmes de signalisation des segments le long du chemin de fer Nord-Sud au Vietnam. La CRSC est également désireuse de collaborer et de fournir au Vietnam des solutions ferroviaires sûres, de haute qualité et technologiquement avancées à des prix compétitifs.

Lou Qiliang a déclaré que sa société était également ouverte à l'investissement dans des formes appropriées, au partage de son expérience, au soutien à la formation des ressources humaines, à la collaboration en matière de recherche et développement et à la collaboration avec des partenaires vietnamiens pour mener des projets et programmes spécifiques dans le secteur ferroviaire, favorisant ainsi la réalisation des visions partagées établies par les dirigeants vietnamiens et chinois.

Opérant sous l'égide de la Commission de supervision et d'administration des actifs publics du Conseil des affaires d'État (SASAC) de la Chine, la CRSC a jusqu'à présent établi sa présence dans 20 pays et régions.

VNA/CVN