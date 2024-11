Le 3e Festival international de la jeunesse s’ouvre à Hanoï

Photo : CTV/CVN

C’est l’occasion pour les jeunes hanoïens de présenter aux amis internationaux les traditions culturelles, les potentiels et les progrès socioéconomiques de la capitale, reconnue par l’UNESCO comme "Ville pour la paix".

De plus, c’est un terrain de jeu culturel, artistique et sportif destiné à solidariser les jeunes venus de tous les coins, comme l’indique Nguyên Minh Hiêu, étudiant à l’Université de Hanoi.

"Chaque pays a une culture différente et des images différentes. J’espère présenter aux jeunes venus d’autres pays l’image conviviale de mon université, qu’ils pourraient considérer comme leur maison et où ils pourraient s’intégrer facilement", partage-t-il.

Lors du festival, quelque 3.000 jeunes Vietnamiens et étrangers vivant et étudiant à Hanoï ont créé des espaces culturels de leurs pays respectifs. Des échanges artistiques ont eu lieu, ainsi qu’un concours de danse en áo dài et une course pour la paix.

VOV/VNA/CVN