Ouverture du IXe Congrès du Parti des travailleurs de Corée à Pyongyang

Le neuvième Congrès du Parti des travailleurs de Corée (PTC), le parti au pouvoir en République populaire démocratique de Corée (RPDC), s'est ouvert jeudi 19 février à Pyongyang.

Photo : KCNA/VNA/CVN

Kim Jong Un, secrétaire général du PTC, y a participé et prononcé un discours, a rapporté vendredi KCNA, l'agence de presse officielle du pays.

"Ce congrès examinera et analysera correctement le travail accompli au cours du huitième mandat du Comité central du Parti, établira les lignes directrices et les politiques visant à faire passer notre construction socialiste à un stade supérieur, et prendra des mesures organisationnelles et institutionnelles pour réajuster et consolider la capacité de direction du Parti" , a déclaré M. Kim dans son discours.

Le congrès a approuvé trois points à l'ordre du jour : l'examen du travail du Comité central du PTC, la révision des règles du Parti et l'élection de l'organe central de direction du PTC, selon KCNA.

Xinhua/VNA/CVN