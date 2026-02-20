Iran : un avion de chasse iranien s'écrase dans l'Ouest

>> Pakistan : un hélicoptère militaire s'écrase lors d'un exercice, cinq morts
>> Un avion de chasse indien HAL Tejas s'écrase lors du salon aéronautique de Dubaï, pilote décédé
>> États-Unis : un jet privé s'écrase dans un aéroport de l'État du Maine
|Un avion de chasse iranien.
|Photo : AFP/VNA/CVN
L'avion, un biplace de type Nahaja, s'est écrasé alors qu'il effectuait une mission d'entraînement nocturne dans la province d'Hamedan, selon Irib. L'un des pilotes de l'avion a été tué et l'autre pilote est sain et sauf.
La cause de l'accident fait actuellement l'objet d'une enquête, ajoute la télévision.
APS/VNA/CVN