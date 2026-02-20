Iran : un avion de chasse iranien s'écrase dans l'Ouest

Un avion de chasse iranien s'est écrasé accidentellement jeudi soir 19 février dans l'Oest de l'Iran, tuant l'un des deux pilotes, a annoncé la télévision d'État Irib.

L'avion, un biplace de type Nahaja, s'est écrasé alors qu'il effectuait une mission d'entraînement nocturne dans la province d'Hamedan, selon Irib. L'un des pilotes de l'avion a été tué et l'autre pilote est sain et sauf.

La cause de l'accident fait actuellement l'objet d'une enquête, ajoute la télévision.

