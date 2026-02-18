Takaichi reconduite Première ministre après son triomphe électoral

Sanae Takaichi a été officiellement reconduitedans ses fonctions de Première ministre par le Parlement japonais mercredi 18 février, après sa victoire écrasante aux élections législatives du 8 février.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mme Takaichi, 64 ans, était devenue en octobre la première femme à occuper ce poste dans l'archipel, avant de convoquer fin janvier des élections législatives anticipées.

Le scrutin a permis à la formation qu'elle préside, le puissant Partilibéral-démocrate (PLD, droite conservatrice), de remporter, à lui seul, une majorité des deux tiers à la chambre basse du Parlement.

Ce score est le meilleur de l'histoire du PLD et renforce la dirigeante ultra-conservatrice pour la mise en oeuvre de son programme au cours des quatre prochaines années dans l'archipel de 123 millions d'habitants.

Sanae Takaichi devrait, selon les médias japonais, reconduire l'ensemble des membres de son gouvernement. Elle tiendra une conférence de presse plustard mercredi 18 février, avant de prononcer un discours de politique générale vendredi 20 février au Parlement.

APS/VNA/CVN