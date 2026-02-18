Bangladesh : formation du nouveau gouvernement

Le nouveau Premier ministre du Bangladesh, Tarique Rahman, a composé un gouvernement de 50 membres dans lequel il gardera le portefeuille de la Défense et des Armées, selon une liste dévoilée mercredi au journal officiel.

M. Rahman, 60 ans, a été officiellement investi mardi 17 février à la tête du pays après la large victoire de son Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) aux législatives de jeudi dernier.

Ce scrutin a refermé le chapitre de la transition ouverte par le mouvement de protestation qui a fait tomber à l'été 2024 le gouvernement de l'ex-Première ministre Sheikh Hasina (2009-2024).

Le nouveau chef du gouvernement s'est fixé comme priorité de redresser l'économie, en crise sérieuse et marquée par une forte inflation, un chômage en hausse et des investissements en berne, qui affecte le secteur textile, dont le Bangladesh est le 2e exportateur mondial.

Pour le poste-clé de ministre des Finances, il a choisi Amir Khasru Mahmud Chowdhury, un homme d'affaires de 76 ans qui a déjà exercé le mandat de ministre de Commerce.

Par ailleurs, l'ancien diplomate Khalilur Rahman a été retenu pour le poste de ministre des Affaires étrangères. Il faisait partie du gouvernement provisoire de Muhammad Yunus, qui a assuré la transition après la chute de Mme Hasina, en tant que conseiller à la sécurité et haut-représentant sur la question des réfugiés de la minorité birmane des Rohingya.

Le gouvernement est composé de 25 ministres et de 25 secrétaires d'État. Son chef s'est entouré de dix conseillers du rang de ministre. Leur première réunion est prévue mercredi 18 février après-midi.

