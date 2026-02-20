Argentine : les députés adoptent la réforme du travail de Milei

Les députés argentins ont adopté dans la nuit de jeudi 19 à vendredi 20 février la Loi sur la réforme de la législation du travail, après une journée de grève générale.

Amendée par la Chambre basse, la loi dite de "modernisation du travail" doit désormais retourner au Sénat pour approbation définitive, étape que le gouvernement espère franchir d'ici mars. Jeudi 19 février, l'Argentine a été paralysée par la quatrième grève générale en un peu plus de deux ans.

Comme la semaine dernière, une manifestation largement pacifique a rassemblé plusieurs milliers de personnes aux abords du Parlement.

La grève de 24 heures a eu un suivi "très important", a affirmé Jorge Sola, codirigeant de la CGT (pro-péroniste, centre-gauche), principale centrale, revendiquant une activité arrêtée "à 90%".

