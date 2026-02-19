icon search
Les États-Unis retirent toutes leurs troupes de Syrie

Les États-Unis vont retirer la totalité des quelque 1.000 soldats qu'ils avaient déployés en Syrie, a rapporté mercredi 18 février le Wall Street Journal, citant trois responsables américains.

>> Le président syrien entame une visite inédite à Washington

>> Première visite à Damas d’une délégation du Conseil de sécurité de l’ONU en 14 ans

>> La Syrie prolonge de 15 jours le cessez-le-feu avec les forces kurdes

Des véhicules militaires américains escortent des bus transportant des détenus de l'Etat islamique (EI) du Nord-Est de la Syrie vers l'Irak, le 8 février 2026.
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Au début du mois, le Pentagone avait déjà retiré tous les soldats américains de la base d'Al-Shaddadi, dans le Nord-Est de la Syrie, et de la garnison d'Al-Tanf, un poste stratégique situé à la frontière entre la Syrie, la Jordanie et l'Irak, selon le journal.

Au cours des deux prochains mois, toutes les forces américaines restantes quitteront la Syrie, mettant ainsi fin à une présence militaire américaine de dix ans dans ce pays du Moyen-Orient, a indiqué le Wall Street Journal.

VNA/CVN

#États-Unis #troupes #Syrie

