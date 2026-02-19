Les États-Unis retirent toutes leurs troupes de Syrie

Les États-Unis vont retirer la totalité des quelque 1.000 soldats qu'ils avaient déployés en Syrie, a rapporté mercredi 18 février le Wall Street Journal , citant trois responsables américains.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Au début du mois, le Pentagone avait déjà retiré tous les soldats américains de la base d'Al-Shaddadi, dans le Nord-Est de la Syrie, et de la garnison d'Al-Tanf, un poste stratégique situé à la frontière entre la Syrie, la Jordanie et l'Irak, selon le journal.

Au cours des deux prochains mois, toutes les forces américaines restantes quitteront la Syrie, mettant ainsi fin à une présence militaire américaine de dix ans dans ce pays du Moyen-Orient, a indiqué le Wall Street Journal.

VNA/CVN