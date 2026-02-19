Les marines iranienne et russe vont procéder à un exercice conjoint

Les forces navales iraniennes et russes doivent procéder jeudi 19 février à un exercice conjoint dans le golfe d'Oman et le nord de l'océan Indien, a rapporté mercredi 18 février l'agence de presse semi-officielle Mehr.

>> L'Iran prêt à un processus de paix dans le cadre du droit international

>> Le secrétaire général de l'ONU appelle au dialogue sur la question du nucléaire iranien

>> Nucléaire : l'Iran ne "cédera pas aux demandes excessives", prévient son président

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Hassan Maqsoudlou, porte-parole de l'exercice, a déclaré que celui-ci avait pour objectif d'améliorer la sécurité maritime, de renforcer la coopération entre les marines des deux pays et d'optimiser la coordination des opérations conjointes, selon le média.

M. Maqsoudlou a fait remarquer que la protection des navires commerciaux et des pétroliers, ainsi que la lutte contre le terrorisme maritime, faisaient partie des principaux objectifs de l'exercice, ce qui reflète le rôle croissant des pays de la région dans la garantie de la sécurité maritime et leur volonté de lutter contre l'unilatéralisme, selon l'article.

Le commandant de la marine russe, Alexey Sergeev, a souligné les relations "amicales et étroites" entre Moscou et Téhéran, affirmant que les deux pays sont capables de résoudre "bon nombre des problèmes et défis maritimes et côtiers" grâce à la coopération, poursuit l'article.

Selon l'agence de presse semi-officielle iranienne Fars, l'exercice impliquera des navires de la marine iranienne et des forces navales du Corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi que la corvette Stoikiy de classe Steregushchiy de la marine russe.

L'exercice doit avoir lieu dans un contexte de tensions accrues entre l'Iran et les États-Unis, avec un renforcement militaire américain dans la région.

Xinhua/VNA/CVN