Cap-Vert : la campagne électorale pour les législatives se tiendra du 30 avril au 15 mai

La campagne électorale en vue des élections législatives au Cap-Vert, prévues le 17 mai prochain, se déroulera du 30 avril au 15 mai, selon le calendrier électoral publié jeudi 12 février par la Commission électorale nationale (CNE).

Photo : CTV/CVN

Selon le calendrier électoral, le processus est entré dans une phase de restrictions légales. La propagande politique via des publicités commerciales, payantes ou gratuites, est interdite depuis le 9 février et le restera jusqu'à la fin du processus électoral.

À partir du 18 mars, les entités publiques et leurs agents seront soumis à une obligation de stricte neutralité et d'impartialité à l'égard de toutes les candidatures, en plus d'autres restrictions relatives à l'action publique pendant la période préélectorale.

La publication, au Journal officiel et dans les journaux les plus lus, de la carte indiquant le nombre de députés et leur répartition par circonscription électorale est prévue entre le 8 et le 13 mars.

S'agissant des médias, le calendrier interdit la diffusion ou le commentaire de sondages et d'enquêtes d'opinion entre le début de la campagne électorale et la fermeture des bureaux de vote.

Le recensement électoral sera suspendu du 13 mars au 17 mai afin de stabiliser les listes. Les cahiers électoraux seront disponibles pour consultation et réclamation jusqu'au 23 mars, les électeurs pouvant déposer des réclamations jusqu'au 28 mars.

APS/VNA/CVN