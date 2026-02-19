L'UE prolonge l'embargo sur les armes imposé au Zimbabwe

L'Union européenne (UE) a prolongé d'un an son embargo sur les armes à destination du Zimbabwe, tout en levant les interdictions de voyager et le gel des avoirs, a déclaré mercredi 18 février la délégation de l'UE au Zimbabwe.

>> Zimbabwe : le secteur du cuir cherche à établir des partenariats avec des entreprises chinoises

>> La COP15 s'ouvre au Zimbabwe avec un appel à des efforts mondiaux pour la préservation des zones humides

>> Zimbabwe : la production d'or atteint un record historique en 2025

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Suite à sa révision annuelle des mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, l'UE a levé toutes les dispositions concernant les personnes et les entités tout en prolongeant l'embargo sur les armes", a déclaré la délégation dans un communiqué.

Selon le Conseil européen, l'embargo restera en vigueur jusqu'au 20 février 2027.

Le bloc a imposé des sanctions au Zimbabwe en 2002, invoquant une "grave préoccupation" concernant la situation dans le pays.

Xinhua/VNA/CVN