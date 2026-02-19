L'UE prolonge l'embargo sur les armes imposé au Zimbabwe

>> Zimbabwe : le secteur du cuir cherche à établir des partenariats avec des entreprises chinoises
|Photo prise le 23 mai 2025 du siège de la Commission européenne à Bruxelles, en Belgique.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
"Suite à sa révision annuelle des mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, l'UE a levé toutes les dispositions concernant les personnes et les entités tout en prolongeant l'embargo sur les armes", a déclaré la délégation dans un communiqué.
Selon le Conseil européen, l'embargo restera en vigueur jusqu'au 20 février 2027.
Le bloc a imposé des sanctions au Zimbabwe en 2002, invoquant une "grave préoccupation" concernant la situation dans le pays.
