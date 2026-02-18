Philippines : la vice-présidente Sara Duterte annonce sa candidature à la présidence en 2028

La vice-présidente philippine Sara Duterte a annoncé mercredi 18 février qu'elle se présenterait aux élections présidentielles en 2028.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mme Duterte a officiellement confirmé son intention de briguer la plus haute fonction du pays lors d'une conférence de presse, devenant ainsi la première à rendre publique sa candidature à la présidence des Philippines.

Mme Duterte, fille de l'ancien président Rodrigo Duterte, a déclaré que sa future campagne serait axée sur le renforcement des familles, la promotion des valeurs religieuses et la garantie d'une gouvernance réactive.

