De jeunes créateurs de contenu insufflent un nouveau souffle aux traditions

Le clip "Bac Bling" de Hoà Minzy, qui a atteint 100 millions de vues dans le monde en 27 jours, a été bien plus qu'une simple performance virale. Sa sortie en mars, avec la participation de plus de 300 habitants de la province septentrionale de Bac Ninh, a illustré la capacité des jeunes artistes à mêler héritage traditionnel et rythmes modernes, laissant leurs jeunes fans bouche bée.

Le clip de Hoà Minzy ne se résume pas à une belle musique : c'est un régal pour les yeux, avec la mosaïque culturelle vietnamienne des peintures Dông Hô, des chapeaux coniques traditionnels, des festivals folkloriques et des temples historiques. Il a rapidement atteint le Top 11 mondial en 24 heures et s'est ensuite imposé comme une tendance en Australie et en République de Corée.

À propos de Bac Bling, Yeaji, créatrice de contenu sud-coréenne à l'origine de nombreuses vidéos de réactions populaires à la musique vietnamienne sur les réseaux sociaux, a déclaré : "Le clip capture véritablement l'énergie de la culture urbaine vietnamienne et l'esprit dynamique de sa jeunesse, de manière très naturelle et attrayante".

"La palette de couleurs, le style, le décor et la chorégraphie expriment l'identité vietnamienne tout en conservant une esthétique contemporaine… La mélodie est immédiatement captivante, donnant envie de l'écouter encore et encore et de chanter".

"J'ai été particulièrement impressionnée par le fait que la vidéo ne s'adressait pas uniquement au jeune public. Elle mettait en scène de vrais habitants locaux, jeunes et moins jeunes, et donnait aux spectateurs l'impression que l'expérience était une lettre d'amour adressée à la communauté et à son histoire", a-t-elle expliqué.

Expériences audacieuses

Hoà Minzy n'est pas la seule artiste à s'intéresser à l'expérimentation des arts traditionnels dans un contexte moderne.

Giao Cun, créatrice de contenu TikTok comptant près de 860.000 abonnés, a impressionné ses fans avec des centaines de vidéos mettant en valeur l'histoire et la culture vietnamiennes. Par exemple, lorsqu'elle participait à des tendances TikTok mondiales comme les vidéos de transformation de chapeaux, elle utilisait des non quai thao (chapeaux plats en palmier) et des non ba tâm (chapeaux coniques à larges bords) vietnamiens au lieu des chapeaux occidentaux classiques, donnant à ses clips une touche culturelle intéressante qui a attiré l'attention de milliers de spectateurs.

Interrogée sur les motivations de son travail, elle a répondu en souriant que c'était à la fois une passion profonde et un cheminement personnel d'apprentissage.

"Mes vidéos ne visent pas la célébrité… Je veux juste partager ce que je trouve intéressant avec le public", a-t-elle déclaré. Pour Giao Cun et de nombreux utilisateurs de TikTok et de YouTube, leurs projets de création de contenu sont nés de leur passion et de leur amour sincère pour l'histoire et la culture vietnamiennes.

"Giao Cun a, à sa manière, suscité un regain d'intérêt pour l'histoire vietnamienne chez les jeunes, nous rendant fiers de notre culture et nous permettant de tisser des liens émotionnels plus profonds avec le passé de la nation", a déclaré l'un de ses abonnés.

De jeunes animateurs de réseaux sociaux, passionnés par les arts et la culture traditionnels, ont fait leur apparition sur les plateformes numériques vietnamiennes ces dernières années. Le nombre de créateurs de contenu axés sur la culture, les arts et l'histoire vietnamiens est en augmentation, parmi lesquels Pham Duc Anh (@ducanh94), Giao Cun et Mèo Trai Dât, pour n'en citer que quelques-uns.

Les agences gouvernementales compétentes ont rapidement perçu la tendance et l'énorme potentiel que ces jeunes influenceurs et leurs plateformes sociales pouvaient apporter aux campagnes de promotion de la culture et des arts. Elles ont immédiatement invité plusieurs personnalités de renom à rejoindre les équipes vietnamiennes lors de grands événements comme l'EXPO 2025 d'Osaka et les semaines de promotion culturelle.

Ces premiers projets de coopération ont rencontré un succès plus important que prévu. L'un des projets, la campagne avec hashtag #DiSanVietNam, a par exemple encouragé la communauté à créer du contenu intéressant pour promouvoir les sites patrimoniaux du Vietnam et à utiliser les nouvelles technologies pour enrichir les expériences du public sur les sites culturels et historiques. À la surprise des organisateurs, le projet a connu une diffusion virale en ligne sans précédent.

"Ambassadeurs de la culture"

Du point de vue du chercheur, le Dr. Vu Lâm, de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, considère la nouvelle forme de coopération entre l'État et les leaders d'opinion comme une évolution significative de l'approche vietnamienne en matière de diplomatie culturelle. "L'essor des réseaux sociaux et l'intérêt des jeunes Vietnamiens pour la promotion des arts et de la culture traditionnels en ligne montrent que la diplomatie publique au Vietnam ne relève plus uniquement des efforts de l'État", a-t-il commenté. "De nombreux jeunes Vietnamiens utilisent des plateformes populaires comme TikTok et Instagram pour exprimer leur amour et leur fierté pour leur pays et, ce faisant, se transforment en +ambassadeurs bénévoles de la culture+. C'est une démarche que nous devons absolument encourager."

Au-delà de la création de contenu, les jeunes explorent également de nouveaux formats d'engagement culturel. Giao Cun s'est récemment associé à Comicola pour lancer "Dê Dô khao cô ky" (Archives archéologiques impériales), une gamme de jouets en boîte surprise comprenant des répliques miniatures d'objets historiques de la cité impériale de Huê, développée en collaboration avec le Centre de conservation des monuments de Huê.

Ly Nguyên, passionnée de culture originaire de Hanoï, a découvert cette boîte surprise sur la chaîne TikTok de Giao Cun. "Ce produit est ludique et éducatif : vous n'achetez pas seulement un jouet, vous vous imprégnez de l'histoire… ".

Chaque boîte, vendue entre 200.000 et 280.000 dôngs (7,68 et 10,76 USD), contient des trésors culturels miniatures enchâssés dans une couche de plâtre, permettant aux collectionneurs de participer à une simulation de fouilles archéologiques - une expérience éducative concrète et interactive. Dotés de la technologie NFC (communication en champ proche), ces jouets-artefacts connectent les utilisateurs à un répertoire numérique d'informations historiques, de vidéos interactives et de récits culturels d'une simple pression sur leur smartphone.

Dans une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a déclaré que la tendance des jeunes, en particulier des influenceurs, à partager les valeurs culturelles, les traditions et les images du pays et du peuple vietnamiens sur les réseaux sociaux était très encourageante. "Des courtes vidéos créatives, des images et des publications alliant culture traditionnelle et éléments modernes dans la cuisine, le tourisme, la musique et les coutumes ont attiré des visiteurs du monde entier."

Parmi les créateurs de contenu populaires intéressés par la culture vietnamienne, certains ne sont pas vietnamiens. Will Helm Le Courageux est un créateur de contenu français passionné de cuisine vietnamienne.

"En explorant différents plats, j'ai réalisé que la richesse de la cuisine vietnamienne et la diversité de sa culture étaient encore sous-représentées, ce qui m'a inspiré à réaliser des vidéos pour faire découvrir ces saveurs incroyables aux visiteurs d'autres pays. Je veux montrer au monde un Vietnam dont je tombe amoureux chaque jour", a-t-il déclaré.

Les réseaux sociaux permettent à divers arts et cultures de rayonner

Le succès des vidéos culinaires vietnamiennes de Will Helm Le Courageux ou de projets comme "Bac Bling" et "Dê Dô khao cô ky" (boîtes surprises) témoigne du potentiel considérable des arts et de la culture vietnamiens pour toucher un public international plus large.

Partageant ses réflexions sur les créateurs de contenu vietnamiens promouvant l'histoire et les valeurs traditionnelles du pays sur les plateformes numériques, Nguyên Lê, doctorante à l'Université de Nottingham Ningbo (Chine), a déclaré : "C'est une tendance encourageante." Elle a souligné : "Avec l'essor des réseaux sociaux, le public n'est plus un public passif face aux efforts de l'État, mais un acteur important dans le déploiement d'une stratégie de diplomatie culturelle efficace."

Elle a toutefois souligné certains facteurs, tels que la barrière de la langue et les algorithmes des plateformes de réseaux sociaux, qui pourraient limiter le nombre de vues auprès du public étranger. "De plus, le risque de diffusion involontaire d'informations fausses et erronées ne doit pas être écarté, car les contenus ne sont actuellement contrôlés par aucune agence compétente", a-t-elle averti.

Pour le créateur de contenu Giao Cun, les efforts du Vietnam pour affirmer son identité culturelle distincte sur les réseaux sociaux se heurtent actuellement à des difficultés. "Les amis étrangers sont souvent surpris de découvrir qu'il s'agit en réalité de costumes vietnamiens et non chinois… Il faut dire que le Vietnam a des décennies de retard sur d'autres pays en matière de construction d'images culturelles nationales".

"Nous devrions présenter régulièrement les costumes traditionnels vietnamiens de différentes périodes historiques sur différentes plateformes numériques afin que toute personne accédant aux réseaux sociaux puisse découvrir à quoi ressemblent les tenues traditionnelles vietnamiennes et reconnaître leur authenticité", a-t-elle suggéré.

Will Helm Le Courageux est convaincu du pouvoir des plateformes sociales pour diffuser largement les arts, la cuisine et la culture, car chaque utilisateur de TikTok ou d'Instagram peut partager ses moments de vie, ses scènes de cuisine de rue, ses recettes familiales et se connecter instantanément à des millions de personnes. "Les réseaux sociaux permettent à différentes cultures de rayonner de manière brute, authentique et belle", a-t-il déclaré.

Tout comme "Bac Bling" de Hoà Minzy démontre comment les arts et la culture traditionnels vietnamiens ont trouvé le moyen de toucher un public international, de nombreux jeunes créateurs de contenu ont désormais de nombreuses opportunités de faire découvrir au monde la beauté de leurs cultures, de leurs arts et de leur histoire, voire de rendre hommage à leur nation sur les plateformes numériques. Pour eux, l'histoire et la culture ne sont pas seulement des vestiges à préserver : ce sont des éléments vivants de leur identité qu'ils souhaitent partager avec le monde. En ce sens, ils sont de véritables "ambassadeurs de la culture" pour le Vietnam.

