Le chef du Parti exhorte à développer une police criminelle technologiquement performante

La police criminelle doit jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre des politiques du Parti et de l'État en matière de percées scientifiques, technologiques, d'innovation et de transformation numérique au service de la prévention et de la lutte contre la criminalité, a déclaré le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le 8 août.

Photo : VNA/CVN

Il s'agit non seulement d'une exigence professionnelle, mais aussi d'une exigence urgente face aux réalités actuelles et d'une condition essentielle à la construction d'une police criminelle moderne, a-t-il déclaré lors de sa visite de travail au Département de la police criminelle du ministère de la Police, à l'occasion du 80e anniversaire de la Force de sécurité publique populaire (19 août 1945-2025) et du 20e anniversaire de la fête "Tout le peuple protège la sécurité de la Patrie" (19 août 2005-2025).

Le chef du Parti a appelé à accélérer l'application de la science, de la technologie, de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique aux missions d'enquête criminelle telles que la prévention, la détection, la traque et la vérification des crimes, afin de garantir qu'aucun domaine ne soit hors de portée de la police criminelle.

Photo : VNA/CVN

Saluant les réalisations et les contributions du département et de la police criminelle à l'échelle nationale ces dernières années, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que, dans la nouvelle phase de développement du pays, la lutte contre la criminalité doit être considérée comme faisant partie intégrante de la mission plus large de garantir la sécurité et l'ordre nationaux, et alignée sur les objectifs primordiaux du Vietnam en matière d'économie, de culture, de société, de défense, de sécurité et de politique étrangère.

Il a appelé à une étroite coordination avec les agences compétentes afin de fournir des conseils stratégiques au Parti et à l'État pour affiner les politiques, les lignes directrices et les lois relatives à la prévention et au contrôle de la criminalité.

Les efforts de prévention de la criminalité, a-t-il déclaré, doivent être menés de manière globale - dans tous les domaines, à tout moment, et en particulier au niveau local (commune), qui doit être le point focal de la détection et de l'intervention précoces afin de prévenir l'apparition ou la propagation des crimes.

Il a souligné que les forces de police, y compris la police criminelle, doivent conseiller efficacement les comités du Parti et les autorités locales dans l'élaboration de mesures concrètes visant à mobiliser la force collective de l'ensemble du système politique et de la société dans sa lutte contre la criminalité.

Photo : VNA/CVN

Les efforts de lutte contre la criminalité doivent être cohérents, robustes et résolus, en se concentrant sur la répression des formes complexes d'activités criminelles, de la criminalité non traditionnelle et des infractions émergentes, notamment la criminalité liée aux hautes technologies et la cybercriminalité.

Le secrétaire général du Parti a également souligné la nécessité de renforcer la coopération internationale en matière de prévention de la criminalité, notamment avec les pays voisins, les partenaires traditionnels, les membres de l'ASEAN et les pays comptant une importante communauté vietnamienne. Il a appelé à la mise en œuvre effective des conventions internationales, des traités d'entraide judiciaire et des accords de prévention de la criminalité que le Vietnam a signés ou auxquels il a adhéré, tout en continuant d'explorer de nouveaux accords dans ce domaine.

Enfin, la secrétaire général Tô Lâm a souligné l'importance de valoriser le rôle et la visibilité de la police criminelle vietnamienne au sein de la communauté policière mondiale, contribuant ainsi à la cause de la paix et de la sécurité internationales.

VNA/CVN