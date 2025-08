À Hanoï, un solide duo célèbre la musique folklorique du Vietnam et de Suède

Le violoniste suédois Mats Edén et la musicienne vietnamienne Ngô Trà My se produiront ensemble mardi 5 août à Hanoï. Le concert débutera à 20h au 14 rue Phan Huy Ich.

>> Vietnam - Suède : coopération renforcée dans la logistique et le transport vert

>> La Suède en tête des flux d’IDE d’Europe du Nord vers le Vietnam

Photo : www.dynamik.se/CVN

Lors d’un concert intitulé "Entre les cordes", les artistes interpréteront la musique folklorique des deux pays au son du dàn bâu (cithare monocorde) et du violon.

Cette fusion Est-Ouest crée une toile sonore vibrante, à la fois étrange et familière, entrelacée et pourtant solitaire, lointaine et pourtant intimement liée. C’est un appel à la dérive, à l’errance dans le royaume de l’oubli, à la danse et à la célébration.

Le violoniste Mats Edén puise ses racines dans le riche terroir de la musique folklorique du Värmland, en Suède. Maître du mélodéon reconnu au niveau national, sa musique s’étend de l’avant-garde au plus traditionnel.

En 2019, il a reçu le prestigieux insigne Zorn en or, récompensant les musiciens et les porteurs de traditions de grande renommée. Son jeu de violon est à la fois élégant et brut, avec sa propre combinaison de sonorités du Värmland et de la Norvège.

Mats Edén est membre du célèbre ensemble folklorique suédois Groupa depuis sa création en 1981 et a composé de nombreuses chansons du groupe.

Il est actuellement professeur de musique folklorique à l’Académie de musique de Malmö, où il enseigne le violon, le solfège et la musique d’ensemble. Il est également membre de l’Académie royale de musique et de la Société suédoise des compositeurs.

Ngô Trà My est professeure de dàn bâu à l’Académie nationale de musique du Vietnam. Elle est l’une des solistes de dàn bâu les plus expérimentées du Vietnam. Elle enseigne, interprète et fait des recherches sur la musique traditionnelle, contemporaine et expérimentale.

Elle est membre de l’Asia Traditional Orchestra, conseillère auprès du C asean Consonant, le seul et unique ensemble traditionnel de l’ASEAN, et membre du groupe international de musique expérimentale The Six Tones.

VNA/CVN