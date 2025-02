La présidence malaisienne de l'ASEAN va stimuler les investissements, le tourisme et le commerce

Photo : Bernama/CVN

S'exprimant lors d'une conférence de presse après une retraite du cabinet, Anwar Ibrahim, qui est également ministre des Finances, s'est déclaré satisfait des préparatifs de la présidence malaisienne de l'ASEAN et a révélé plusieurs propositions pour garantir que le gouvernement puisse faire de son mieux tout en améliorant l'image du pays sur la scène mondiale.

Selon lui, la Malaisie doit saisir le potentiel commercial lorsqu'elle assumera la présidence de l'ASEAN, en particulier lorsque ce sommet de l'ASEAN sera le premier impliquant le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et la Chine. En outre, la Malaisie s'est engagée à organiser le sommet spécial ASEAN - États-Unis pour élargir la portée de la coopération commerciale pour les pays membres du bloc et la Malaisie en particulier.

Sous le thème "Inclusivité et durabilité", la Malaisie accueillera plus de 300 réunions, programmes et sommets liés à l’ASEAN tout au long de l’année. Des sociétés de médias et de grandes entreprises mondiales d’Arabie saoudite, de Chine, des États-Unis et des pays membres de l’ASEAN collaboreront avec le gouvernement malaisien pour organiser des expositions et des conférences à grande échelle.

Le même jour, Anwar a confirmé les résultats de la retraite du cabinet, affirmant que les efforts pour éradiquer l’extrême pauvreté seront intensifiés et poursuivis de manière plus agressive à l’échelle nationale. Avec des politiques globales et des programmes d’assistance ciblés, le gouvernement s’engage à aider les gens et à leur offrir des opportunités pour échapper à la pauvreté, a-t-il déclaré dans un message sur Facebook.

Anwar Ibrahim a souligné que les initiatives du gouvernement ne se limitent pas à fournir une assistance temporaire, mais garantissent également à chaque famille de meilleures opportunités d’emploi. Il a également exhorté toutes les parties, y compris le secteur privé, les organisations non gouvernementales (ONG) et les personnes concernées à s’unir dans cette noble entreprise.

