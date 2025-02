Le Sommet Cambodge - ASEAN va stimuler la coopération économique intra-bloc

>> Sommet des affaires ASEAN - Cambodge 2024 à Phnom Penh

>> Le secrétaire général de l’ASEAN salue les contributions du Cambodge

Photo : VNA/CVN

Le sommet, qui aura pour thème "Accélérer la connectivité de l'ASEAN : les personnes, les infrastructures et le commerce", sera présidé par le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Il devrait favoriser la coopération économique et de développement intra-bloc.

L'événement de deux jours réunira des responsables gouvernementaux, des experts, des Pdg, des entrepreneurs, des investisseurs et des décideurs politiques des pays membres de l'ASEAN, représentant divers secteurs et industries.

Selon la Chambre de Commerce cambodgienne (CCC), le thème souligne l'engagement du Cambodge en faveur d'une croissance durable et inclusive, telle qu'incarnée dans la politique du gouvernement cambodgien, tout en s'alignant sur les objectifs économiques globaux de l'ASEAN.

Outre ces sessions clés, le sommet comportera également des réunions entre gouvernements et entreprises, des réunions sectorielles et des rencontres d'affaires individuelles pour faciliter la connexion et la coopération entre les participants.

Le Sommet des affaires ASEAN - Cambodge 2025 est sur le point de devenir un événement pivot, attirant un public diversifié et contribuant de manière significative à l'accélération de la croissance économique, au renforcement de l'intégration régionale et à la promotion du développement durable au Cambodge et dans la région ASEAN, a déclaré la CCC.

VNA/CVN