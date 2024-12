Réunion sur la coopération de l'ASEAN et la participation du Vietnam à ce bloc

Le ministère des Affaires étrangères a tenu le 18 décembre à Hanoï une réunion intersectorielle sur la coopération de l'ASEAN et la participation du Vietnam à ce bloc régional en 2024 et orientation pour 2025, sous l’égide du vice-ministre Dô Hùng Viêt.

Selon le vice-ministre, l'ASEAN a continué à connaître une année fructueuse avec de nombreux résultats importants. L'ASEAN maintient une croissance positive de 4,5% en 2024 et de 4,7% en 2025, favorisant les liens et la connectivité entre les économies grâce à des accords sur le commerce des services, le commerce des biens et les investissements dans et hors du bloc.

L'ASEAN a également rapidement saisi de nouveaux moteurs de croissance en façonnant, en concrétisant et en mettant en œuvre activement de nombreux cadres sur l'économie numérique, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, la chaîne d'approvisionnement autonome, l'agriculture durable.

Le cadre des relations entre l’ASEAN et ses partenaires a été mis en œuvre de manière exhaustive, de nombreux partenaires ayant établi et amélioré leurs relations avec l’ASEAN, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de coopération dans de nombreux domaines.

Promouvant son rôle de membre proactif, actif et responsable, le Vietnam continue d'apporter de nombreuses contributions pratiques et de qualité à la coopération de l'ASEAN, en coordonnant et en soutenant étroitement le Laos pour qu'il assume avec succès le rôle de président de l'ASEAN 2024. Le Vietnam promeut son rôle proactif et son rôle de premier plan dans la promotion de la mise en œuvre des engagements et accords de coopération économique.

En 2024 également, le Vietnam a accueilli de nombreuses conférences dans le domaine socioculturel, intégrant et mettant en œuvre efficacement les priorités de la Communauté de l’ASEAN au niveau national.

En discutant de l'orientation de la participation à l'ASEAN en 2025, les participants ont convenu de continuer à participer et à contribuer plus efficacement au processus de construction de la Communauté de l'ASEAN, en reliant les priorités du pays à celles de l'ASEAN et de la région, et d'organiser avec succès le Forum sur l'avenir de l'ASEAN, prévu en février 2025.

Ils ont aussi convenu de mener des activités commémoratives en 2025 pour marquer le 30e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN, un événement d'importance historique pour le processus d'intégration profonde du pays.

