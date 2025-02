Renforcement du Partenariat ASEAN - Chine

31e réunion de consultation des hauts fonctionnaires

Cette réunion fait partie des dialogues annuels entre les hauts responsables de l'ASEAN et ses partenaires, visant à examiner et discuter des orientations et à préparer le Sommet de l'ASEAN ainsi que la réunion des ministres des Affaires étrangères (AE) de l'ASEAN avec ses partenaires, prévue pour le second semestre 2025. La délégation vietnamienne était dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Dô Hùng Viêt.

Photo : VNA/CVN

La réunion a mis en évidence l'importance du partenariat stratégique global entre l'ASEAN et la Chine, soulignant que cette relation est bénéfique pour les deux parties ainsi que pour la région entière. Sun Weidong, vice-ministre chinois des AE et chef de la délégation chinoise, a réaffirmé la priorité accordée par la Chine à ses relations avec l'ASEAN dans le cadre de sa diplomatie de voisinage. La Chine a également exprimé son soutien à une ASEAN unie, indépendante et centrale dans la région, et a souligné les relations dynamiques, substantielles et efficaces avec l'ASEAN.

Sur le plan économique, l'ASEAN et la Chine, premiers partenaires commerciaux depuis 2020, ont exprimé leur volonté de finaliser la version 3.0 de l'Accord de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA) et de renforcer la mise en œuvre de l'Accord de partenariat économique global régional (RCEP). La coopération s'étend également à des domaines clés comme la transformation numérique, l'innovation, l'intelligence artificielle, les technologies émergentes (5G, véhicules électriques, IA) et la résilience des chaînes d'approvisionnement.

Dans le cadre de l'Année des échanges entre les peuples ASEAN - Chine, qui se poursuit en 2025, diverses activités sont prévues pour renforcer la connectivité, l'amitié et la compréhension mutuelle entre les populations des deux parties.

Les pays participants ont également abordé des sujets importants concernant les évolutions régionales et mondiales, notamment la situation en Mer Orientale, au Moyen-Orient et au Myanmar. L'ASEAN a réaffirmé son engagement envers les principes de la Charte des Nations unies et la promotion du multilatéralisme.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la réunion, le vice-ministre vietnamien Dô Hùng Viêt a insisté sur le rôle essentiel de la coopération politico-sécuritaire ASEAN - Chine et a proposé plusieurs axes de coopération. Ces propositions incluent la mise en œuvre substantielle des décisions et accords des dirigeants des deux parties, le renforcement de la réponse aux défis émergents tels que la cybercriminalité, la criminalité transnationale et la fraude en ligne, ainsi que l'expansion de la coopération dans la sous-région du Mékong, sur des sujets comme la gestion durable de l'eau et le changement climatique.

Concernant la Mer Orientale, le vice-ministre vietnamien a salué les progrès réalisés dans les négociations sur le Code de conduite des parties en Mer Orientale (COC) et a appelé à davantage d'efforts pour garantir un environnement propice aux négociations. Il a souligné l'importance de la retenue et de l'évitement des actions susceptibles de compliquer la situation, dans l'objectif commun de maintenir la paix, la sécurité, la sûreté et la stabilité dans cette région.

En marge de la réunion, Dô Hùng Viêt a rencontré Sun Weidong pour discuter des relations bilatérales et de la coordination multilatérale, notamment dans le cadre de l'ASEAN et des Nations unies. La Chine a également organisé des visites pour présenter les atouts de Ningbo, dont son Centre d'exposition, le musée Tianyi Pavilion, ainsi que les usines de ZEEKR (véhicules électriques) et FOTILE (équipements de cuisine).

VNA/CVN