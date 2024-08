Ouverture du concours annuel d'innovation technique de Hô Chi Minh-Ville

>> Hô Chi Minh-Ville lance le concours de solutions basées sur l'IA 2023

>> L’enthousiasme des jeunes promeut l’application des sciences et technologies

>> Hô Chi Minh-Ville : remise des prix du concours des idées de start-up UNIV.STAR 2024

Photo : BTC/CVN

L'Union des associations scientifiques et technologiques de Hô Chi Minh-Ville, le Département municipal des sciences et technologies et la filiale municipale de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh organisent le concours.

Lê Thanh Minh, directeur adjoint du Département, a déclaré que le concours annuel recherche des solutions innovantes dans les domaines des Science, des Technologies et de l'ingénierie qui contribueraient au développement socio-économique de la ville.

"Il vise à promouvoir l'esprit créatif des chercheurs, des experts, des fonctionnaires et des travailleurs".

Le concours comprend six catégories : soins de santé ; éducation et orientation professionnelle ; technologies de l'information, électronique et télécommunications; génie mécanique et automatisation, transport, biotechnologie, agriculture et technologie alimentaire et les technologies des matériaux, les technologies environnementales, les produits chimiques et l'énergie.

Les innovations qui profitent à la production, à la vie quotidienne, à l'économie, à la société, à la sécurité et à la défense peuvent participer au concours.

Les particuliers et organisations vietnamiens au pays et à l'étranger ainsi que les expatriés au Vietnam peuvent soumettre des candidatures.

Mais les inventions et solutions qui ont remporté des prix aux Prix nationaux de l'innovation technique, aux Prix vietnamiens de l'innovation scientifique et technologique et aux Prix de la création urbaine ne sont pas autorisées à participer.

Les participants peuvent envoyer leurs candidatures au Centre de promotion scientifique et technologique de la jeunesse au 1 rue Pham Ngoc Thach, arrondissement 1 ou à l’Union des associations scientifiques et technologiques au 244 rue Diên Biên Phu, arrondissement 3.

L'année dernière, le concours a reçu 145 candidatures et a récompensé 33 solutions et sujets exceptionnels qui peuvent être appliqués dans la pratique.

VNA/CVN